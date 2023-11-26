Гендиректор РУСАДА о допинге в легкой атлетике: «Только 4 нарушения выявлено в 2023 году. Статистика такая, что мы можем и похвалиться, и порадоваться»

Число нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами сократилось почти в 2 раза.

Об этом на отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) .

«Только четыре нарушения антидопинговых правил выявлено в 2023 году, причем отобрано было более 2 000 проб. Статистика такая, что мы можем и похвалиться, и порадоваться.

В прошлом году у нас было семь случаев нарушений, в этом году только четыре. Сейчас практически конец года, и я надеюсь, что статистика такой у нас и останется.

Если мы с вами вспомним, то два года назад у нас было 14 нарушений. Мы видим, насколько улучшается ситуация. Выходит, что работает в правильном направлении и все меры, которые ей принимаются, приводят к такому отличному результату», – сказала Логинова.