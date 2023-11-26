Гендиректор РУСАДА о допинге в легкой атлетике: «Только 4 нарушения выявлено в 2023 году. Статистика такая, что мы можем и похвалиться, и порадоваться»

Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

Число нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами сократилось почти в 2 раза.

Об этом на отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Только четыре нарушения антидопинговых правил выявлено в 2023 году, причем отобрано было более 2 000 проб. Статистика такая, что мы можем и похвалиться, и порадоваться.

В прошлом году у нас было семь случаев нарушений, в этом году только четыре. Сейчас практически конец года, и я надеюсь, что статистика такой у нас и останется.

Если мы с вами вспомним, то два года назад у нас было 14 нарушений. Мы видим, насколько улучшается ситуация. Выходит, что ВФЛА работает в правильном направлении и все меры, которые ей принимаются, приводят к такому отличному результату», – сказала Логинова. 

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3 комментария

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Yan D
Маленькие радости некогда великой легкоатлетический державы.
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Viks
"Елена Исинбаева удалила русский язык из своих социальных сетей" Ее профиль в Instagram* (социальная сеть запрещена в России) полностью переделан на английский язык.
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