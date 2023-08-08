«Мельдоний в воду подмешал недоброжелатель, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств». Легкоатлет Сойкка о допинг-бане

Легкоатлет Дмитрий Сойкка считает, что допинг попал в его организм по вине недоброжелателя.

В июле Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что бегуны Дмитрий Сойкка и Мария Осокина дисквалифицированы на два года за нарушение допинг-правил.

«Когда мне пришли результаты допинг-пробы, в которой был обнаружен мельдоний, то я испытал огромное потрясение. Больше удивило, что его концентрация в наших с Марией пробах была просто лошадиной и превышала в сотни раз допустимый уровень.

Проведенная экспертиза показала, что был однократный прием препарата, что уже указывает на несистемность попадания в организм. Учитывая, как часто проверяют легкоатлетов на допинг, было бы весьма абсурдно употреблять мельдоний, который выводится из организма порядка полугода и дольше.

Как запрещенное вещество попало в мой организм? У меня нет стопроцентных доказательств, но, по нашей с тренером версии, мельдоний был в бутылке с водой, принадлежащей Марии, а я сделал несколько глотков. Подмешал его в воду другой бегун, недоброжелатель Марии, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств.

Мотивы, по которым человек из нашего окружения пошел на такой бесчестный шаг, мне не до конца понятны, вероятно, это была зависть, но истину, скорее всего, мы никогда не узнаем.

Видимо, я заслужил это наказание за свое халатное отношение, мы должны пить ту же воду только из закрытых бутылок и быть более осмотрительными. Очень хочу, чтобы моя ошибка, лишившая меня соревнований на два года, стала ярким уроком для других спортсменов», – рассказал 24-летний российский спортсмен.

Сойкка – серебряный призер чемпионата России 2021 года в полумарафоне, после которого он и сдал положительную допинг-пробу. Срок его дисквалификации – с 1 июня 2023 года по 23 сентября 2023 года (с учетом срока, отбытого во временном отстранении с 24 сентября 2021-го).

В 2021 году Сойкка также выиграл чемпионат Санкт-Петербурга в беге на 5000 метров и серебро молодежного первенства страны на дистанции 10 000 м.