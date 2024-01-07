Савелий Савлуков: «В легкую атлетику я пришел, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык»

Теги Бег сборная России ТАСС Савелий Савлуков Легкая атлетика

Легкоатлет Савелий Савлуков заявил, что привык к отсутствию международных стартов.

Сегодня Савлуков победил на дистанции 600 м на турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге с результатом 1.15,09. Он превзошел рекорд Европы немца Нико Мотчебону (1.15,12) и рекорд России Юрия Борзаковского (1.16,02). 

«В легкую атлетику я пришел, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык.

Иногда это в голову бьет, но что поделаешь, тем более такая ситуация в стране непростая. Призовые большие, соревнования хорошие, я не жалуюсь. Будешь бежать быстро, все нормально будет, даже не выезжая за границу.

Был на 90% уверен в рекорде, надо потихоньку добавлять. Хорошо, что так получилось, вроде, ровно разложил силы. Сейчас готовимся спокойно, без резких работ. Накатываем, к февралю подойдем с идеальной формой. О суперскоростях рановато говорить», – сказал Савлуков. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий