Савелий Савлуков: «В легкую атлетику я пришел, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык»

Легкоатлет Савелий Савлуков заявил, что привык к отсутствию международных стартов.

Сегодня Савлуков победил на дистанции 600 м на турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге с результатом 1.15,09. Он превзошел рекорд Европы немца Нико Мотчебону (1.15,12) и рекорд России Юрия Борзаковского (1.16,02).

«В легкую атлетику я пришел, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык.

Иногда это в голову бьет, но что поделаешь, тем более такая ситуация в стране непростая. Призовые большие, соревнования хорошие, я не жалуюсь. Будешь бежать быстро, все нормально будет, даже не выезжая за границу.

Был на 90% уверен в рекорде, надо потихоньку добавлять. Хорошо, что так получилось, вроде, ровно разложил силы. Сейчас готовимся спокойно, без резких работ. Накатываем, к февралю подойдем с идеальной формой. О суперскоростях рановато говорить», – сказал Савлуков.