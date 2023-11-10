Тренер Шубенкова: «Сергей начинает централизованную подготовку к новому сезону. Зиму мы традиционно пропустим»
Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков начал подготовку к летнему сезону.
Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
«Шубенков начинает централизованную подготовку к новому сезону, сегодня мы заезжаем на сбор в Адлер. До этого Сергей тренировался у себя дома в Барнауле.
Зиму мы традиционно пропустим, будем спокойно готовиться к лету. Надеюсь, что у Шубенкова не будет никаких проблем со здоровьем, и летом он сможет проявить себя», – сказал Клевцов.
Комментарии