Тренер Шубенкова: «Сергей начинает централизованную подготовку к новому сезону. Зиму мы традиционно пропустим»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Сергей Клевцов ТАСС Легкая атлетика

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков начал подготовку к летнему сезону.

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Шубенков начинает централизованную подготовку к новому сезону, сегодня мы заезжаем на сбор в Адлер. До этого Сергей тренировался у себя дома в Барнауле.

Зиму мы традиционно пропустим, будем спокойно готовиться к лету. Надеюсь, что у Шубенкова не будет никаких проблем со здоровьем, и летом он сможет проявить себя», – сказал Клевцов. 

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