WADA: «Мы предоставили агентству Испании программу действий, которые срочно нужно предпринять. К антидопинговой системе в стране есть вопросы»

WADA отреагировало на информацию о проблемах с допингом в Испании.

Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.

«WADA категорически отвергает предположения о том, что мы когда-либо закрывали глаза на любые достоверные случаи [нарушений]. Агентство подтверждает, что все дела неоднократно рассматривались согласно процедуре обработки результатов, а некоторые из них все еще рассматриваются.

WADA также может подтвердить, что в рамках своей программы мониторинга соответствия нам на протяжении нескольких месяцев было известно о текущих проблемах CELAD, в том числе с тестированием и обработкой результатов.

В связи с этим WADA предоставило CELAD программу корректирующих действий, которые необходимо срочно предпринять.

У WADA все еще есть дополнительные вопросы к CELAD и антидопинговой системе в Испании, в частности о реализации антидопингового закона страны от 2021 года. И хотя WADA поддержало его принятие закона, с тех пор стало ясно, что его толкование и практическая реализация не соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса.

WADA всегда оставляет за собой право потребовать внести поправки в законодательство, если оно применяется неправильно или противоречит кодексу.

Кроме того, были выявлены явные несоответствия в королевском указе, изданном в октябре 2023 года без каких-либо предварительный консультаций WADA. Это может привести к сложностям со статусом соответствия CELAD в ближайшие недели», – заявили в пресс-службе WADA.