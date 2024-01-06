WADA: «Мы предоставили агентству Испании программу действий, которые срочно нужно предпринять. К антидопинговой системе в стране есть вопросы»

Теги допинг WADA Испанское антидопинговое агентство Легкая атлетика

WADA отреагировало на информацию о проблемах с допингом в Испании.

Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.

«WADA категорически отвергает предположения о том, что мы когда-либо закрывали глаза на любые достоверные случаи [нарушений]. Агентство подтверждает, что все дела неоднократно рассматривались согласно процедуре обработки результатов, а некоторые из них все еще рассматриваются.

WADA также может подтвердить, что в рамках своей программы мониторинга соответствия нам на протяжении нескольких месяцев было известно о текущих проблемах CELAD, в том числе с тестированием и обработкой результатов.

В связи с этим WADA предоставило CELAD программу корректирующих действий, которые необходимо срочно предпринять.

У WADA все еще есть дополнительные вопросы к CELAD и антидопинговой системе в Испании, в частности о реализации антидопингового закона страны от 2021 года. И хотя WADA поддержало его принятие закона, с тех пор стало ясно, что его толкование и практическая реализация не соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса.

WADA всегда оставляет за собой право потребовать внести поправки в законодательство, если оно применяется неправильно или противоречит кодексу.

Кроме того, были выявлены явные несоответствия в королевском указе, изданном в октябре 2023 года без каких-либо предварительный консультаций WADA. Это может привести к сложностям со статусом соответствия CELAD в ближайшие недели», – заявили в пресс-службе WADA.

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19 комментариев
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А как же расследования? дисквалы спортсменов? запрет на выступление под национальным флагом? А ВАДА? что за туфту вы тут написали?
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+53
Ахаха. Ч.т.д. #этоЖдругоэ!
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А профессор Макларен, случайно, не собирается ли написать огромный доклад про работу Антидопингового Агентства Испании? Или это другое?
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Может сначала отстраним, а потом программу? хммм
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Смешно!
+17
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+16
А флаг отобрать?
+16
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+15
Всё с вами ясно, ВАДА.
+10
0
+10
"потребовать внести поправки в законодательство"
"Кроме того, были выявлены явные несоответствия в королевском указе, изданном в октябре 2023 года без каких-либо предварительный консультаций WADA. "
___________________________________
Они там с дуба рухнули или что?
Это как, вообще?
+8
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+8
Ответ rashnew
А как же расследования? дисквалы спортсменов? запрет на выступление под национальным флагом? А ВАДА? что за туфту вы тут написали?
Испания - это часть западной эко системы. В данном случае хозяин пожурил подопечного.
Возможно испанцы по неосторожности выиграли не то соревнование или всплыл испанский план по медалям на ОИ, в котором они взяли на себя больше, чем положено и им тут же указали на их место.
А вообще удивительно как Великобритания по сути является аудитором/ревизором всего западного мира (по есть пишет законы и регулы, а также контролирует организации, которые следят за выполнением всего ими напридуманного).
+11
-3
+8
ВАДА само уже вляпалось и уже по идее извне должны бы разбираться по прошлому и принимать решения. Должны разбирать нарушения и должны быть дисквалы.
Руководство ВАДА тоже д.б. заменено.
+9
-2
+7
А вот так вот просто.... есть дополнительнве вопросы, и все. Это ж демократичный подход к европейской стране. Флага и гимна не лишают, репутацию не портят.
+6
0
+6
Двойные стандарты. Что положено Юпитеру не положено быку.
+5
0
+5
ну-ну-ну сделали?))) тогда этого достаточно - простить и обнять))))))
+4
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+4
Ответ Can
Может сначала отстраним, а потом программу? хммм
или короля хотя бы свергнуть? а лучше сразу казнить, а то все эти разбирательства долгие и нудные, апелляции и все такое
+4
0
+4
И всё?
+4
-1
+3
Оказывается там всё другое.Государство не лезло не куда.ВАДА сейчас себя отмазывает.Испанию просто понять и простить.
+2
0
+2
Ответ mitch
Испания - это часть западной эко системы. В данном случае хозяин пожурил подопечного. Возможно испанцы по неосторожности выиграли не то соревнование или всплыл испанский план по медалям на ОИ, в котором они взяли на себя больше, чем положено и им тут же указали на их место. А вообще удивительно как Великобритания по сути является аудитором/ревизором всего западного мира (по есть пишет законы и регулы, а также контролирует организации, которые следят за выполнением всего ими напридуманного).
Ну вот такое разделение труда. Ресурса на большее пока не сильно хватает, а вот контроль через страхование, лицензирование, аудит и т.п - этого вполне достаточно. Ну и плюс различного банковские комиссии и «консультации»
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