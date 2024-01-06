WADA: «Мы предоставили агентству Испании программу действий, которые срочно нужно предпринять. К антидопинговой системе в стране есть вопросы»
WADA отреагировало на информацию о проблемах с допингом в Испании.
Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.
«WADA категорически отвергает предположения о том, что мы когда-либо закрывали глаза на любые достоверные случаи [нарушений]. Агентство подтверждает, что все дела неоднократно рассматривались согласно процедуре обработки результатов, а некоторые из них все еще рассматриваются.
WADA также может подтвердить, что в рамках своей программы мониторинга соответствия нам на протяжении нескольких месяцев было известно о текущих проблемах CELAD, в том числе с тестированием и обработкой результатов.
В связи с этим WADA предоставило CELAD программу корректирующих действий, которые необходимо срочно предпринять.
У WADA все еще есть дополнительные вопросы к CELAD и антидопинговой системе в Испании, в частности о реализации антидопингового закона страны от 2021 года. И хотя WADA поддержало его принятие закона, с тех пор стало ясно, что его толкование и практическая реализация не соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса.
WADA всегда оставляет за собой право потребовать внести поправки в законодательство, если оно применяется неправильно или противоречит кодексу.
Кроме того, были выявлены явные несоответствия в королевском указе, изданном в октябре 2023 года без каких-либо предварительный консультаций WADA. Это может привести к сложностям со статусом соответствия CELAD в ближайшие недели», – заявили в пресс-службе WADA.
"Кроме того, были выявлены явные несоответствия в королевском указе, изданном в октябре 2023 года без каких-либо предварительный консультаций WADA. "
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Они там с дуба рухнули или что?
Это как, вообще?
Возможно испанцы по неосторожности выиграли не то соревнование или всплыл испанский план по медалям на ОИ, в котором они взяли на себя больше, чем положено и им тут же указали на их место.
А вообще удивительно как Великобритания по сути является аудитором/ревизором всего западного мира (по есть пишет законы и регулы, а также контролирует организации, которые следят за выполнением всего ими напридуманного).
Руководство ВАДА тоже д.б. заменено.