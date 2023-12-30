В WADA признали, что санкции осложняют получение от России взноса за 2023 год

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA деньги Легкая атлетика

В WADA признали, что санкции осложняют получение от России взноса за 2023 год.

Россия до сих пор не заплатила ежегодный взнос в организацию. Сумма взноса должна составить около 1 млн 267 тысяч долларов.

«В настоящее время WADA поддерживает связь с государственными органами России с целью получения от них взноса за 2023 год.

Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс», – сообщили в WADA.

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13 комментариев
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Какие, #####, взносы? Мы еще и платим в эту богадельню?
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Смешные, везде забанили, а деньги получать хотят
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Ой бедняжки,а что такэ, хозяева американцы не возместили за цирк с отстранением российского спорта, ну обломитесь теперь, за свои живите
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Потребуйте взнос у Испании повторно.
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Российские представители власти затянутые ребята.. Надо потролить WADA и перевести им 1$..
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Американцы обязаны внести взнос вместо нас, я считаю!
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По Вадику Евсееву
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пусть за наличкой кого нибудь отправят )) Макларена например
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Хоть где-то санкции помогли
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Натуральное свинство
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Перебьетесь и без наших денег, все равно допуска к международке нет, а значит и Бобла нет….. что здесь не ясно.
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Ответ молодой сутенер
Смешные, везде забанили, а деньги получать хотят
так и получат, только чуть дольше и дороже для России это обойдётся🤷‍♂️
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