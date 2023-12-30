В WADA признали, что санкции осложняют получение от России взноса за 2023 год.

Россия до сих пор не заплатила ежегодный взнос в организацию. Сумма взноса должна составить около 1 млн 267 тысяч долларов.

«В настоящее время WADA поддерживает связь с государственными органами России с целью получения от них взноса за 2023 год.

Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс», – сообщили в .