WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия.

По информации портала Relevo, антидопинговое агентство (CELAD) 5 лет не наказывало спортсменов, попавшихся на допинге.

«WADA хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством, и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке.

Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. WADA всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы», – сообщили в .

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?