WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

Теги допинг WADA сборная Испании Испанское антидопинговое агентство Легкая атлетика

WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия.

По информации портала Relevo, Испанское антидопинговое агентство (CELAD) 5 лет не наказывало спортсменов, попавшихся на допинге.

«WADA хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством, и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке.

Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. WADA всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы», – сообщили в WADA.

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12 комментариев
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А может и не лишить...
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Лишить то может, вот только не лишит.
Европейские ценности.
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Если лишат - очень сильно удивят. Это значит, что грызня и передел в спорте в "цветущем саду" принимает такие формы, что кусать начали уже крупных игроков, считавшихся "своими".
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Да неужели.
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отстранение ? нейтральный статус? гос система поддержки ?
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Испанский стыд!
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Ответ Syndycate
Надо же, а то тут некоторые либералы доказывали, что все это фейки и вообще российские СМИ все раздули) Даже тут на спортсе была подобная статья)
А как ты понял, что это либералы доказывали?
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