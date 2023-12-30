WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу
WADA может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия.
По информации портала Relevo, Испанское антидопинговое агентство (CELAD) 5 лет не наказывало спортсменов, попавшихся на допинге.
«WADA хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством, и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке.
Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. WADA всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы», – сообщили в WADA.
В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?
Европейские ценности.