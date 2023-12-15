Экс-глава НОК Украины Бубка о допуске россиян к Олимпиаде: «МОК готовы работать с нами и получать всю информацию по мониторингу»

На Украине заявили о готовности работать с МОК на тему допуска россиян к ОИ-2024.

Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка сообщил, что речь идет о мониторинге по российским и белорусским спортсменам на предмет поддержки боевых действий.

«Сегодня в Международном олимпийском комитете (МОК) обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу.

Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», – заявил Бубка на заседании генассамблеи НОК Украины.

Ранее МОК объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024 в Париже. Критерии допуска не касаются спортсменов из командных видов, представителей силовых ведомств, а также тех, кто поддерживает боевые действия.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр