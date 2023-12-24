Бах о допуске россиян к Олимпиаде: «Мы нашли сбалансированное решение. Не выполнять все требования Украины – не значит поддерживать боевые действия»

Томас Бах считает, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом ОИ-2024.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. В Министерстве молодежи и спорта Украины позже заявили о возможном отказе от участия в соревнованиях.

«Не выполнять все требования Украины – это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов.

Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» – цитирует Zeit слова президента МОК Томаса Баха в интервью Welt am Sonntag.

Также Бах, оценивая реакцию на решение МОК в России и на Украине, отметил, что оно не устроило ни одну из сторон в полной мере.

«Это значит, что мы, очевидно, нашли сбалансированное решение», – добавил глава МОК.

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