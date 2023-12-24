Бах о допуске россиян к Олимпиаде: «Мы нашли сбалансированное решение. Не выполнять все требования Украины – не значит поддерживать боевые действия»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах НОК Украины министерство молодежи и спорта Украины Водные виды

Томас Бах считает, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом ОИ-2024.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. В Министерстве молодежи и спорта Украины позже заявили о возможном отказе от участия в соревнованиях.

«Не выполнять все требования Украины – это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов.

Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» – цитирует Zeit слова президента МОК Томаса Баха в интервью Welt am Sonntag.

Также Бах, оценивая реакцию на решение МОК в России и на Украине, отметил, что оно не устроило ни одну из сторон в полной мере.

«Это значит, что мы, очевидно, нашли сбалансированное решение», – добавил глава МОК.

«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Как Россия отреагировала на условия МОК

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33 комментария
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мне одному кажется что они о*осрались, причем перед всеми? даже перед спонсорами
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Бах явный претендент на премию Дарвина, бегая между двумя стульями, умудрился сесть на кол.
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И что же Баха удивило? Неужели ждал восторгов, благодарностей и денег от России за дискриминацию спортсменов страны и их нейтральный статус?
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И главное ни слова о том почему израиловка поедет на олимпиаду
+25
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+18
Никакого "сбалансированного решения" нет,по-моему,есть только наглость,абсолютно политические решения и унижение российских и белорусских спортсменов .
+14
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+12
У этого дяди Томаса дедушка на чьей стороне воевал лет 80 тому назад...?
На стороне тех, кому рукоплескали в парламенте Канады?
+30
-19
+11
В данном случае политическое решение ангажированное врагами России и против России никак не может быть сбалансированным.
И вообще-это не дело Баха -искать сбалансированные политические решения. Либо отстраняются все участники военных конфликтов на Земле, либо никто.
+14
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+9
А когда будет подобное сбалансированное решение МОК по израильским спортсменам?
+12
-3
+9
Значит, 10-15 допущенных (в итоге) до Олимпиады в Париже российских спортсменов - это и есть некое "сбалансированное решение", по мнению МОК! А все остальные наши спортсмены, видимо, не заслужили право участвовать в ОИ, не так ли, Томас Бах?
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Всегда плохо, когда любой руководитель подразделения: будь-то отдела, департамента, управления, организации и тд., это обычный жалкий слизняк, который посажен на эту должность элементами, не связанными с этими подразделениями или организациями. Единственная опция этого недоруководителя это не служить во благо того места, которое возглавляешь, а исполнять хотелки своих спонсоров, какими неадекватными бы они ни были. Горе такой организации. Все как в обычной жизни.
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Что-то мне подсказывает, что не поедет Украина на ОИ, а то пол сборной сбежит и политическое убежище во Франции попросит.
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Ответ ДИОНИС
Значит, 10-15 допущенных (в итоге) до Олимпиады в Париже российских спортсменов - это и есть некое "сбалансированное решение", по мнению МОК! А все остальные наши спортсмены, видимо, не заслужили право участвовать в ОИ, не так ли, Томас Бах?
Да , этих 10 человек проведут в полосатой Робе под гул всего стадиона через 10 минут после остальных .
+6
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+6
А почему МОК не хочет быть и на стороне российских спортсменов?
+8
-3
+5
МОК не должно волновать, что там подумает спортивная организация любой страны. Какая разница что там подумают украинцы?!
+6
-2
+4
Ничего вы не нашли. И не найдёте.
+3
0
+3
Такое решение в народе называется "на полшишки", когда и баба считает себя изнасилованной, и мужик физиологию удовлетворить не смог. Никогда не думала, что именно это называется "сбалансированность" - если всем плохо, то это сбалансированно. Меня учили, что в результате сбалансированных решений всем как минимум неплохо.
+3
0
+3
Ответ Пупкин Вольдемар
А мне что-то ,,подсказывает, что кто-то не поедет на МЧМ по хоккею. И на ЧМ по хоккею. И на Кубок Мира по биатлону, и на футбольные еврокубки.И ещё много куда.
не волнуйся Пупкин, это временно. А мне вот что- то подсказывает, что страна 404 в скором времени будет под другим флагом ездить.
+3
0
+3
Ответ Vadim Medvedev
вы видимо из тех, кто судит за самооборону?
Сожжение людей в Одессе,10- летние убийство жителей Донбасса-это самооборона?
+7
-4
+3
Это значит, Томми, что вы НЕ нашли решение.
+3
-1
+2
Ответ Furyus
У этого дяди Томаса дедушка на чьей стороне воевал лет 80 тому назад...? На стороне тех, кому рукоплескали в парламенте Канады?
Фашисты только дьяволу могут молит
+3
-1
+2
Зрада :DDD
+2
-1
+1
Да мы уже с историей с Харлан все поняли.
+1
0
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Так работал, так старался, пыхтел... Что в итоге им недовольны все
+2
-1
+1
Ответ Vadim Medvedev
Комментарий скрыт
Ага, так же как и 404, с мирным населением.
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Ответ Luna02
Никакого "сбалансированного решения" нет,по-моему,есть только наглость,абсолютно политические решения и унижение российских и белорусских спортсменов .
Почему так?
Что случилось?
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Канатаходец МОК опять балпнсирует.
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Ответ ДИОНИС
Значит, 10-15 допущенных (в итоге) до Олимпиады в Париже российских спортсменов - это и есть некое "сбалансированное решение", по мнению МОК! А все остальные наши спортсмены, видимо, не заслужили право участвовать в ОИ, не так ли, Томас Бах?
Зачем задаёте риторические вопросы?
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