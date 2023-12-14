WADA: «Призываем ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже-2024»

WADA призвало ввести биологические паспорта для россиян – участников Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Как отмечается в релизе Всемирного антидопингового агентства, отдел управления биологическими паспортами российских спортсменов полностью и независимо управляется аккредитованной WADA лабораторией за пределами России. Он отслеживает результаты, связанные с паспортами российских атлетов, в целях выявления возможного замещения образцов мочи.

«Несмотря на это и учитывая историю, WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе.

Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает.

Для достижения этой цели антидопинговые организации должны использовать все доступные инструменты. Сюда входят анализы крови и мочи, биологический паспорт, разведывательные данные и расследования, а также наши образовательные ресурсы», – говорится в заявлении .

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