WADA: «Призываем ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже-2024»

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA Париж-2024 Борьба

WADA призвало ввести биологические паспорта для россиян – участников Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Как отмечается в релизе Всемирного антидопингового агентства, отдел управления биологическими паспортами российских спортсменов полностью и независимо управляется аккредитованной WADA лабораторией за пределами России. Он отслеживает результаты, связанные с паспортами российских атлетов, в целях выявления возможного замещения образцов мочи.

«Несмотря на это и учитывая историю, WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе.

Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает.

Для достижения этой цели антидопинговые организации должны использовать все доступные инструменты. Сюда входят анализы крови и мочи, биологический паспорт, разведывательные данные и расследования, а также наши образовательные ресурсы», – говорится в заявлении WADA.

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20 комментариев
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А кандалы и цифровой ошейник?
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+22
Когда будет измерение черепа с линейкой и пришивание к форме желтой звезды?
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+20
На допинг контроле надо будет показывать такой паспорт и голосом Йовович повторять "мультипаспорт"
+13
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+11
А че не со штангенциркулем проверять? Это вполне в вашем духе.
+14
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+8
Кто-то до сих пор думает, что спортсменам надо ехать на эту Олимпиаду?)
+8
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всё больше условий пока все не откажутся от выступления
+5
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Эти спортсмены же никак не должны ассоциироваться с Россией?
В чем тогда проблема?
Никакой тени на них падать не должно
Или это другое?
+4
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А почему только из РФ?
Давайте на всех
Или это другое?
+6
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+3
зачем эти промежуточные решения, уже клеймо выжигать на лбу и всё
+6
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+3
И кольцо в нос. Передвигаться на корточках. Но все равно поедут. Они же готовились, и Губерниев хочет.
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+3
Ответ a2wai
Когда будет измерение черепа с линейкой и пришивание к форме желтой звезды?
Жёлтая - для евреев. Красная - для русских. Голубую для Запада готовим.
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+3
Не забудьте измерить череп 💀 и нашить звездочку какую-нибудь
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Надо же, ради одной России целый отдел ВАДА создан! Кому еще такой респект и уважуха?
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А эти биопаспарта у спортсменов из других стран есть? ДНК по моче, вероятно, очень дорогой метод.
кто платить будет?
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И провести сквозь штуцеров
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Фашизм какой то.
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Ответ Хаскерс
И кольцо в нос. Передвигаться на корточках. Но все равно поедут. Они же готовились, и Губерниев хочет.
Гойда, апладирую
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