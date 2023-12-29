Дмитрий Чернышенко: «У нашего президента забрали Олимпийский орден. Мне интересно было бы встретиться с Бахом и вопрос в глаза задать»

Теги допинг Владимир Путин МОК Дмитрий Чернышенко Томас Бах Политика Легкая атлетика

Чернышенко высказался о лишении Владимира Путина олимпийского ордена.

«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента, это надо вообще додуматься, по причине, что, якобы, обвинение России в допинговом скандале.

Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским. Почему-то про это никто не говорили, почему-то орден не вернули.

Поэтому, мне очень интересно было бы встретиться с Томасом Бахом и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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40 комментариев
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Простите мне мою серость, а где мы в судах выиграли дела по допингу олимпийцев? Или кому-то медаль вернули?
+59
-3
+56
Я только что почитала другую версию этого события.

"МОК отозвал олимпийский орден Путина из-за военной операции на Украине
Олимпийский комитет также лишил награды вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил президента России Владимира Путина Олимпийского ордена из-за спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба МОК.

Данное решение было принято в понедельник исполкомом МОК. Кроме Путина награды были лишены вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак."

https://sportrbc.ru/news/621cd86d9a794781c4a3b155?from=copy
+28
0
+28
Глубже, глубже Димитрий
+32
-8
+24
Ответ artursemenov
Простите мне мою серость, а где мы в судах выиграли дела по допингу олимпийцев? Или кому-то медаль вернули?
выиграли не территории московской области
+19
-2
+17
"Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским." --- Ха-ха-ха! Это большая новость для Зайцевой, Устюгова и прочей своры допингистов.
+14
-2
+12
Ответ Антон Савельев
выиграли не территории московской области
Осталось чтобы наши приставы съездили к Баху и забрали все ордена и медали)
+9
0
+9
Кто там выигрывал в международных судах то? Чемпион ОИ на территории России Зубков? Туда от страха обкакаться вроде и не совался никто. Потому что все ясно как белый день.

Как ясно и с поцелуя кого и куда начинает свой день Чернышенко
+10
-1
+9
очень важный вопрос, он нас всех очень волнует, Дмитрий! Путин без ордена какой-то даже не совсем Путин :(
+8
-1
+7
"...надо вообще додуматься, по причине, что, якобы, обвинение России в допинговом скандале.
Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским..."

А еще земля плоская, снег черный, дважды два = семнадцать.
+8
-2
+6
Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента якобы по причине обвинения России в допинговом скандале. Но мы выиграли в международных судах все иски по претензиям российским спортсменам, олимпийским медалистам. Почему-то орден не вернули и про это не говорили.
Так сказал Чернышенко.
Но тут он говорит не совсем верно, так как

МОК лишил Олимпийских орденов Путина, Чернышенко и Козака
Решение принято из-за "нарушения олимпийского перемирия и других нарушений Олимпийской хартии российским правительством"

Вот именно за это у Путина забрали награду.
И сразу всё становится ясно
+9
-3
+6
Мастеркласс для всех политологов: отводим недовольство народа ценами на яйца показом голой попы Филиппа К.
+8
-2
+6
Эм, но вообще то орден отобрали из-за т. н. спецоперации.
+6
-1
+5
Это у него Басманный суд, что ли, стал международным? Или где там изобрели олимпийских чемпионов на территории России...
+7
-2
+5
Ну вот хотя бы за нарушения этого пункта Олимпийской хартии: "Цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию МИРНОГО общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства". А вовсе не за какие-то там якобы допинговые дела, о чем уже в теме написали.
+4
-1
+3
Можно еще Санкт-Петербург переименовать в Санкт-Путинбург
А чтоб знали ироды заморские
+2
0
+2
А ты не хотел бы ему в глаза посмотреть 22 февраля, например?
+5
-3
+2
Ответ Ольга Долгова
Я только что почитала другую версию этого события. "МОК отозвал олимпийский орден Путина из-за военной операции на Украине Олимпийский комитет также лишил награды вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака Международный олимпийский комитет (МОК) лишил президента России Владимира Путина Олимпийского ордена из-за спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба МОК. Данное решение было принято в понедельник исполкомом МОК. Кроме Путина награды были лишены вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак." https://sportrbc.ru/news/621cd86d9a794781c4a3b155?from=copy
так вот чё Дима переживает, у него же забрали. но так как на него всем плевать, он решил плясать от пыни 😁
+2
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Дмитрий Чернышенко, я понимаю, что вы переживаете за главного орденоносца России, которого лишили медальки. Это они фашисты англосаксы геи, всё понятно. А вы не хотели бы напомнить и про этих, как их там. Ноунеймов этих. Настоящие спортсмены, вроде так называются. Которым действительно вернули медали. Ну, это те, кто попал под маховик репрессий из-за ваших действий. Не хотели бы у Баха про них спросить? А то у них, вроде, карьеры разрушены.
+2
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Ну, забрали и забрали! Прямо трагедия! У него что, других и более важных проблем по стране нет что ли?! Сотворит достойную жизнь для Народа, от Чукотки до Калининграда, поднимит до небес уровень детского и массового БЕСПЛАТНОГО спорта... Ему сами дети скинутся и отчеканят медаль из злата!
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Приезжай к нему. Сложно что ли
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Ответ Savardus
Кто там выигрывал в международных судах то? Чемпион ОИ на территории России Зубков? Туда от страха обкакаться вроде и не совался никто. Потому что все ясно как белый день. Как ясно и с поцелуя кого и куда начинает свой день Чернышенко
Легков и Вылегжанин выиграли
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Ответ artursemenov
Простите мне мою серость, а где мы в судах выиграли дела по допингу олимпийцев? Или кому-то медаль вернули?
Легкову и Вылегжанин выиграли суд
Им вернули
0
0
0
Ответ artursemenov
Простите мне мою серость, а где мы в судах выиграли дела по допингу олимпийцев? Или кому-то медаль вернули?
https://www.kommersant.ru/doc/3535544
0
0
0
Ответ Savardus
Кто там выигрывал в международных судах то? Чемпион ОИ на территории России Зубков? Туда от страха обкакаться вроде и не совался никто. Потому что все ясно как белый день. Как ясно и с поцелуя кого и куда начинает свой день Чернышенко
В CAS была масса выигранных судов, и отбиты большинство претензий по медалям. Кроме Зубкова и еще парочки.
Таблица в Сочи менялась раз 10 после этого)
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Ответ юрий кварт
Глубже, глубже Димитрий
Так обычно Пьеру Вудману говорят
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теперь наши спортсмены точно не поедут на ОИ. вдруг выиграют и медальку им даду, Обидно.
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Мы и не знали, что забрали Орден. По какому виду спорта?
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Потому что Нигде не любят людей сильных по характеру и которые одновременно не являются всевластными внутри какой то структуры.
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Ответ ks-1993
там Испания 5 лет скрывала допинг, интересно будет белый флаг и тп? хотя о чем речь, это же Испания, им можно
Вроде даже и не скрывала. Тупо система поддержки допинга на госуровне)
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Ответ ПП ПП
Все кто про яйца собирается писать - посмотрите вот этот ролик-https://m.youtube.com/watch?v=kpa5q2xjHpg&pp=ygUZ0YLQsNC60LXRgCDQutCw0YDQu9GB0L7QvQ%3D%3D И кстати в Америке они подорожали за год на 41 % и % по кредите уже 24. Так что цените свое. Интересно а требовать возврата физического будут? Как медали? А если он не отдаст - они что сделают?
А что такое? Чего минусуем? Вам что правда не НРАВИТСЯ? Так это ж американцы сами рассказывают. Ай яй яй какие ж мы нежные. Эпоха постправды Вас разбаловала.
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