Дмитрий Чернышенко: «У нашего президента забрали Олимпийский орден. Мне интересно было бы встретиться с Бахом и вопрос в глаза задать»
Чернышенко высказался о лишении Владимира Путина олимпийского ордена.
«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента, это надо вообще додуматься, по причине, что, якобы, обвинение России в допинговом скандале.
Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским. Почему-то про это никто не говорили, почему-то орден не вернули.
Поэтому, мне очень интересно было бы встретиться с Томасом Бахом и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"МОК отозвал олимпийский орден Путина из-за военной операции на Украине
Олимпийский комитет также лишил награды вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил президента России Владимира Путина Олимпийского ордена из-за спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба МОК.
Данное решение было принято в понедельник исполкомом МОК. Кроме Путина награды были лишены вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак."
https://sportrbc.ru/news/621cd86d9a794781c4a3b155?from=copy
Как ясно и с поцелуя кого и куда начинает свой день Чернышенко
Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским..."
А еще земля плоская, снег черный, дважды два = семнадцать.
Так сказал Чернышенко.
Но тут он говорит не совсем верно, так как
МОК лишил Олимпийских орденов Путина, Чернышенко и Козака
Решение принято из-за "нарушения олимпийского перемирия и других нарушений Олимпийской хартии российским правительством"
Вот именно за это у Путина забрали награду.
И сразу всё становится ясно
А чтоб знали ироды заморские
Им вернули
Таблица в Сочи менялась раз 10 после этого)