Дмитрий Чернышенко: «У нашего президента забрали Олимпийский орден. Мне интересно было бы встретиться с Бахом и вопрос в глаза задать»

Чернышенко высказался о лишении Владимира Путина олимпийского ордена.

«Они забрали золотой Олимпийский орден у нашего президента, это надо вообще додуматься, по причине, что, якобы, обвинение России в допинговом скандале.

Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским. Почему-то про это никто не говорили, почему-то орден не вернули.

Поэтому, мне очень интересно было бы встретиться с и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.