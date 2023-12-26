Логинова о невыплате взноса в WADA за 2023 год: «Никаких последствий для национальных антидопинговых организаций не предусмотрено. Есть страны, которые годами не платят»

Теги WADA РУСАДА ТАСС деньги Вероника Логинова Легкая атлетика

У РУСАДА не возникнет проблем в случае невыплаты Россией ежегодного взноса в WADA.

Об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

16 декабря стало известно, что WADA пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год. Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает получить от России взнос в размере 1 267 023 долларов.

– Если Россия не выплатит до конца года взнос в WADA, будут ли у РУСАДА из-за этого какие-то проблемы? Как вообще развивается ситуация с выплатой Россией ежегодных взносов в WADA?

– Это еще один момент, не зависящий от РУСАДА. О ситуации с выплатой нужно спрашивать Министерство спорта России. Будут ли какие-то последствия для нас в случае невыплаты?

Во Всемирном антидопинговом кодексе никаких последствий не предусмотрено для национальных антидопинговых организаций. Есть страны Азии и Африки, которые годами не платят взносы в WADA, – сказала Логинова.

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2 комментария
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А смысл платить, если нет восстановления в правах? Платить и каяться?:-)
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Страны, которые не платят, знают в какую сторону кланяться.
Они платят по-другому.
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