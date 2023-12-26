Логинова о невыплате взноса в WADA за 2023 год: «Никаких последствий для национальных антидопинговых организаций не предусмотрено. Есть страны, которые годами не платят»

У РУСАДА не возникнет проблем в случае невыплаты Россией ежегодного взноса в WADA.

Об этом заявила глава Российского антидопингового агентства ( ) .

16 декабря стало известно, что WADA пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год. Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает получить от России взнос в размере 1 267 023 долларов.

– Если Россия не выплатит до конца года взнос в WADA, будут ли у РУСАДА из-за этого какие-то проблемы? Как вообще развивается ситуация с выплатой Россией ежегодных взносов в WADA?

– Это еще один момент, не зависящий от РУСАДА. О ситуации с выплатой нужно спрашивать Министерство спорта России. Будут ли какие-то последствия для нас в случае невыплаты?

Во Всемирном антидопинговом кодексе никаких последствий не предусмотрено для национальных антидопинговых организаций. Есть страны Азии и Африки, которые годами не платят взносы в , – сказала Логинова.