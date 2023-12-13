Глава USADA о тестировании на допинг в РФ: «Сказать, что к россиянам предъявляются те же стандарты, что и к другим, – это пощечина чистым спортсменам»

Глава USADA Трэвис Тайгерт высказался об антидопинговом тестировании в России.

По данным РУСАДА, в 2023 году в России было проведено 10 500 тестов. Тайгерт считает, что ведущие российские спортсмены проходили тестирование недостаточное количество раз для участия в Олимпийских играх в Париже.

«Дело обстоит не так, как пытаются преподнести. Сказать, что к российским спортсменам предъявляются те же стандарты, что и к другим спортсменам, — это пощечина чистым спортсменам», — заявил глава USADA.

По информации агентства AP, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов сдавал тесты на допинг дважды, так же, как и рекордсмен мира в плавании на спине Климент Колесников. Рекордсменка мира в брассе Евгения Чикунова тестировалась трижды, призеры Токио-2020 по фехтованию Павел Сухов и Никита Глазков – по одному разу.

Лучшие американские спортсмены тестируются чаще, чем российские, утверждает AP. Легкоатлеты Ноа Лайлс и Ша’Кэрри Ричардсон сдавали тесты на допинг семь и шесть раз соответственно, пловцы Райан Мерфи и Кэти Ледеки – по девять раз, гимнастка Симона Байлс – четыре раза.