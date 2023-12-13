Глава USADA о тестировании на допинг в РФ: «Сказать, что к россиянам предъявляются те же стандарты, что и к другим, – это пощечина чистым спортсменам»

Теги допинг Олимпийская сборная России USADA РУСАДА Париж-2024 Трэвис Тайгерт Легкая атлетика

Глава USADA Трэвис Тайгерт высказался об антидопинговом тестировании в России.

По данным РУСАДА, в 2023 году в России было проведено 10 500 тестов. Тайгерт считает, что ведущие российские спортсмены проходили тестирование недостаточное количество раз для участия в Олимпийских играх в Париже. 

«Дело обстоит не так, как пытаются преподнести. Сказать, что к российским спортсменам предъявляются те же стандарты, что и к другим спортсменам, — это пощечина чистым спортсменам», — заявил глава USADA. 

По информации агентства AP, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов сдавал тесты на допинг дважды, так же, как и рекордсмен мира в плавании на спине Климент Колесников. Рекордсменка мира в брассе Евгения Чикунова тестировалась трижды, призеры Токио-2020 по фехтованию Павел Сухов и Никита Глазков – по одному разу.  

Лучшие американские спортсмены тестируются чаще, чем российские, утверждает AP. Легкоатлеты Ноа Лайлс и Ша’Кэрри Ричардсон сдавали тесты на допинг семь и шесть раз соответственно, пловцы Райан Мерфи и Кэти Ледеки – по девять раз, гимнастка Симона Байлс – четыре раза. 

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уж кому-кому, но не главе USADA что-то там говорить про допинг и чистых спортсменах, при этом упоминая самую чистую мужчину Байлс.
+18
-1
+17
А зачем у Байлс берут-то?
Её же с детства пичкают. Но всё законно, "по правилам"
+9
-1
+8
Однако, я думал наоборот
+6
-1
+5
Этому ушлепку точно давно никто пощечины не отвешивал
+5
-1
+4
Да да мы отлично помним как отличались друг от друга допингиска Шарапова и абсолютно чистые братья Вильямс.
+4
-1
+3
Ответ Alex1104
А зачем у Байлс берут-то? Её же с детства пичкают. Но всё законно, "по правилам"
Она черная
+3
0
+3
Симона Байлс – четыре раза...упасть, не встать
+3
-1
+2
Забыл сказать про абсолютного чемпиона Лэнса Армстронга, лицемер грёбаный!!!
+1
0
+1
Ответ kupezz
Уж кому-кому, но не главе USADA что-то там говорить про допинг и чистых спортсменах, при этом упоминая самую чистую мужчину Байлс.
Не стоить забывать таких мужиков как Серена Уильямс и Марион Джонс.
+2
-1
+1
Ответ Водяра
Не стоить забывать таких мужиков как Серена Уильямс и Марион Джонс.
Ну эти-то питбули навсегда в памяти, самые чистые спортсмены в мире))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий