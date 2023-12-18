Владимир Путин: «Ждем, что спортсмены из государств СНГ примут самое активное участие в Играх будущего и Играх БРИКС»

Теги Владимир Путин Игры стран СНГ Игры Будущего Игры БРИКС Водные виды

Владимир Путин ожидает, что страны СНГ выступят на Играх БРИКС и Играх будущего.

«Понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования.

В феврале в Казани пройдут инновационные Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне – Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – сказал президент России.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отберите уже у деда эту старую бумажку!
+25
-4
+21
Ответ Savarona25
Курс на альтернативную реальность и в спорте взят.
Когда руководство страны теряет связь с реальностью, в одних странах меняют руководство, в других - реальность...
+16
-1
+15
Курс на альтернативную реальность и в спорте взят.
+14
-2
+12
Каждому по пуду златом
+11
-1
+10
Да уж, игры будущего... правда будущее это видится крайне сложным, если вообще есть будущее у страны, по крайней мере пока спикер будет давать интервью😏
+11
-4
+7
В той стране, которая посмеет в медальном зачете подвинуть Россию, после игр найдут биологические лаборатории, с голубями против русских, визитку Яроша, а еще не найдут эту страну на "исторических" картах, да.
+11
-4
+7
"... инновационные Игры будущего" - во название придумали...)
+5
-1
+4
правильнее назвать ИГРЫ ПРОШЛОГО
+4
-1
+3
Ответ Data Architector
"... инновационные Игры будущего" - во название придумали...)
А то ж) это вам не какие-то примитивные Олимпийские)
+4
-1
+3
Регулярные игры СНГ? Кто-то о них что-то слышал?
+3
-1
+2
Чушпан
+2
0
+2
А страны Содружества -это Эритрия, Лимпопо?
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MIHAS
А страны Содружества -это Эритрия, Лимпопо?
Выучи матчасть, узнав кто входит в БРИКС и СНГ, перед тем, как глупость писать.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
МОК – политическая дубинка в руках гегемона, а ВАДА – карательный орган США, выписываюший индульгенции гегемону и его камарильи. Выступление в этих турнирах спортсменов стран, являющихся геополитическими врагами США, лишь на руку гегемону. Появится повод для провокаций, манипуляций и унижений спортсменов из неугодных стран, путём ношения специальной атрибутики и возможности находить ВАДА допинг задним числом (дело Валиевой).
Такие соревнования России не нужны. Бойкот ОИ до реформации МОК и ВАДА.
0
0
0
А папик отбашляет? (С) асса
0
0
0
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой(с)
0
0
0
А мы ждём другого)
0
0
0
"инновационность" будет заключаться в разрешении использования новых видов допинга?! :)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий