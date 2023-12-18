Владимир Путин: «Ждем, что спортсмены из государств СНГ примут самое активное участие в Играх будущего и Играх БРИКС»

Владимир Путин ожидает, что страны СНГ выступят на Играх БРИКС и Играх будущего.

«Понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования.

В феврале в Казани пройдут инновационные Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне – Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – сказал президент России.