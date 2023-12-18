Сальников о «Команде Путина»: «Вступившие спортсмены приняли правильное решение. Владимир Владимирович – человек, за которого вся страна»

Теги Владимир Путин Владимир Сальников Политика Водные виды

Владимир Сальников рассказал, что его не приглашали в команду Владимира Путина.

«Нет, мне приглашение не поступало. Мы работаем в своем режиме, и я не могу утверждать, как составляются списки.

Считаю, что вступившие спортсмены приняли совершенно правильное решение.

Владимир Владимирович Путин – тот человек, за которого вся страна», – заявил глава Всероссийской федерации плавания России. 

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

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5 комментариев
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Глубоко залез, но тебя все равно не пригласят
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Ответ Ростов-на-Дону
Коней на переправе не меняют.
Харон не даст соврать.... Туда и идем все вместе...
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Вся страна!!! Что у каждого подошёл спросил?
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Ответ Cruel Snake
Вся страна!!! Что у каждого подошёл спросил?
Если ты смотрел сериал Слово пацана, то поймёшь, что в их видении мира за ВВ вся страна, все пацаны 😎
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