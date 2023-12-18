Сальников о «Команде Путина»: «Вступившие спортсмены приняли правильное решение. Владимир Владимирович – человек, за которого вся страна»
Владимир Сальников рассказал, что его не приглашали в команду Владимира Путина.
«Нет, мне приглашение не поступало. Мы работаем в своем режиме, и я не могу утверждать, как составляются списки.
Считаю, что вступившие спортсмены приняли совершенно правильное решение.
Владимир Владимирович Путин – тот человек, за которого вся страна», – заявил глава Всероссийской федерации плавания России.
Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»