Сальников о «Команде Путина»: «Вступившие спортсмены приняли правильное решение. Владимир Владимирович – человек, за которого вся страна»

Владимир Сальников рассказал, что его не приглашали в команду Владимира Путина.

«Нет, мне приглашение не поступало. Мы работаем в своем режиме, и я не могу утверждать, как составляются списки.

Считаю, что вступившие спортсмены приняли совершенно правильное решение.

Владимир Владимирович Путин – тот человек, за которого вся страна», – заявил глава Всероссийской федерации плавания России.

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»