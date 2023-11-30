Спортсменам, состоящим на госслужбе, разрешат заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений

Подписан законопроект о спортсменах, состоящих на госслужбе и военной службе.

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, разрешающий спортсменам, состоящим в российских сборных и являющимся госслужащими или военнослужащими, заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

«Законодательством Российской Федерации в отношении государственных служащих введены некоторые ограничения, не позволяющие им заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

Законопроектом предлагается устранить имеющиеся противоречия и привести законодательство в соответствие со сложившейся практикой вознаграждения спортсменов высокого класса, состоящих на государственной службе, по итогам деятельности в области спорта высших достижений, что позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения своего спортивного мастерства», – говорится в пояснительной записке.

«Законопроектом мы эти вопросы урегулируем, после чего спортсмены, например «Динамо» или ЦСКА, смогут подписывать трудовые договоры с министерством спорта.

Сейчас это большая проблема: без договора спортсмена не имеют права командировать, оплачивать ему перелеты, проживание и отправлять на международные соревнования. При этом у нас много ребят, которые защищают честь и достоинство страны и при этом служат в тех или иных силовых ведомствах», – объяснил чемпион мира по биатлону и заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту .

Инициативу поддержали в министерстве обороны и министерстве спорта.