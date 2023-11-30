Спортсменам, состоящим на госслужбе, разрешат заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений

Теги Государственная дума Антон Шипулин Политика Биатлон

Подписан законопроект о спортсменах, состоящих на госслужбе и военной службе.

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, разрешающий спортсменам, состоящим в российских сборных и являющимся госслужащими или военнослужащими, заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

«Законодательством Российской Федерации в отношении государственных служащих введены некоторые ограничения, не позволяющие им заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

Законопроектом предлагается устранить имеющиеся противоречия и привести законодательство в соответствие со сложившейся практикой вознаграждения спортсменов высокого класса, состоящих на государственной службе, по итогам деятельности в области спорта высших достижений, что позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения своего спортивного мастерства», – говорится в пояснительной записке.

«Законопроектом мы эти вопросы урегулируем, после чего спортсмены, например «Динамо» или ЦСКА, смогут подписывать трудовые договоры с министерством спорта.

Сейчас это большая проблема: без договора спортсмена не имеют права командировать, оплачивать ему перелеты, проживание и отправлять на международные соревнования. При этом у нас много ребят, которые защищают честь и достоинство страны и при этом служат в тех или иных силовых ведомствах», – объяснил чемпион мира по биатлону и заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Антон Шипулин.

Инициативу поддержали в  министерстве обороны и министерстве спорта.

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12 комментариев
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Oleg Olegov
Ответ Евгений Мешков
интересно, а как они раньше на этапы кубков мира и другие международные соревнования ездили?
Ну биатлонистам винтовку давали, а там уже крутись как хочешь.
+17
-1
+16
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iLySHQAAA
Т.е., он условный капитан в вооружённых силах РФ, на службе не появляется, занимает просто место, при этом, получает и зарплату и все льготы, а еще в добавок получает деньги (и подарки в виде Мерседесов и квартир), дак ещё и разрешат заниматься коммерческой деятельностью. Круто, чо.
+13
-2
+11
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Евгений Мешков
интересно, а как они раньше на этапы кубков мира и другие международные соревнования ездили?
+11
-1
+10
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Tespik
Ответ Mbest77
Прикольно) Теперь в Госдумы можно будет посадить не только бывших, но и действующих спортсменов 🤦🏻‍♂️ Так и представляю, Госдума 2030: - Почему у нас нет кворума при голосовании за бюджет? - Так все на Олимпиаду уехали…
На какую олимпиаду?)
Нас там нет и не будет ещё лет 10-15
+4
-1
+3
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Mbest77
Прикольно)
Теперь в Госдумы можно будет посадить не только бывших, но и действующих спортсменов 🤦🏻‍♂️
Так и представляю, Госдума 2030:
- Почему у нас нет кворума при голосовании за бюджет?
- Так все на Олимпиаду уехали…
+6
-4
+2
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Viks
Граждане, госслужба - это достаточно узкий перечень должностей. Это не воинская служба, это не депутаты, это не работа в государственном предприятии.
+2
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Олег Кучтраев
Ответ Mbest77
Прикольно) Теперь в Госдумы можно будет посадить не только бывших, но и действующих спортсменов 🤦🏻‍♂️ Так и представляю, Госдума 2030: - Почему у нас нет кворума при голосовании за бюджет? - Так все на Олимпиаду уехали…
Депутаты не являются госслужащими. Но можешь называть их всех как и раньше - начальство
+1
0
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Оригинальный Ник
Ответ Tespik
На какую олимпиаду?) Нас там нет и не будет ещё лет 10-15
Что за глупость, нас допустят на следующий же год после окончания СВО и подписания мирного договора. А СВО закончится не позднее чем через два года, так как обе стороны уже выдохлись и устали от конфликта
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Валентин и ыч
Ответ Mbest77
Прикольно) Теперь в Госдумы можно будет посадить не только бывших, но и действующих спортсменов 🤦🏻‍♂️ Так и представляю, Госдума 2030: - Почему у нас нет кворума при голосовании за бюджет? - Так все на Олимпиаду уехали…
На спартакиаду только.
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Олег Кучтраев
Ответ maks44
Оказывается смысл спорта - защищать честь и достоинство страны. А если поехал на соревнования и проиграл, то это значит отдал честь страны на поругание, а достоинство на растоптание?
Отдал честь на поругание - если ты поехал и не стал защищать
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