Минспорт РФ: «Россия готова выплатить взнос в WADA в полном объеме – в случае определения универсальной формулы финансирования»

В Минспорта РФ заявили, что Россия не отказывается от выплаты взноса в WADA.

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 млн долларов, Беларуси – 46 тысяч долларов.

«В соответствии со статьей 15 конвенции UNESCO государства-участники поддерживают принцип равнодолевого финансирования бюджета государственными органами и олимпийским движением.

В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA.

В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств, при этом каждый регион самостоятельно определяет порядок осуществления выплат (в расчете от годового бюджета WADA: Африка – 0,5%, Америка – 29%, Европа – 47,5%, Азия – 20,46%, Океания – 2,54%).

На европейском континенте взносы привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. При этом 16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в Совете Европы.

Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года – в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», – сообщили в пресс-службе Минспорта.