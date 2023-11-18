Минспорт РФ: «Россия готова выплатить взнос в WADA в полном объеме – в случае определения универсальной формулы финансирования»

Теги WADA Министерство спорта России ТАСС деньги Легкая атлетика

В Минспорта РФ заявили, что Россия не отказывается от выплаты взноса в WADA.

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 млн долларов, Беларуси – 46 тысяч долларов.

«В соответствии со статьей 15 конвенции UNESCO государства-участники поддерживают принцип равнодолевого финансирования бюджета WADA государственными органами и олимпийским движением.

В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA.

В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств, при этом каждый регион самостоятельно определяет порядок осуществления выплат (в расчете от годового бюджета WADA: Африка – 0,5%, Америка – 29%, Европа – 47,5%, Азия – 20,46%, Океания – 2,54%).

На европейском континенте взносы привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. При этом 16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в Совете Европы.

Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года – в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

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8 комментариев

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УльтраПравый
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Если вернут спортсменов всех видов спорта без исключения можно и заплатить, а так ну смысл?
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Олег Кузнецов
Нет смысла платить без участия. Если вернут членство-тогда можно и долги будет погасить.
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Звездный Инстаграм
Ну что за куколды в Минспорта сидят, а. Будет решение о полноценном допуске российских спортсменов на соревнования, тогда и платить.
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СержМиранэн
Нас трах трах , а мы башляем ?
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Dimidrol
Продажники из минспорта в своём репертуаре
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R Kukhov
Можно просто платить по пропорции от тех видов спорта, что допустили, или пропорционально количествам проверок
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