Тренер Сидоровой: «Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому»

Тренер Сидоровой прокомментировала решение спортсменки завершить карьеру.

Сегодня чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в прыжках с шестом объявила о решении закончить спортивную карьеру.

«Конечно я знаю об этом, решение было совместным. Стало бессмысленно продолжать, это жизнь.

Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому», — сказала Светлана Абрамова.