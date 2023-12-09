Тренер Сидоровой: «Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова Матч ТВ Светлана Абрамова Легкая атлетика

Тренер Сидоровой прокомментировала решение спортсменки завершить карьеру.

Сегодня чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила о решении закончить спортивную карьеру. 

«Конечно я знаю об этом, решение было совместным. Стало бессмысленно продолжать, это жизнь.

Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому», — сказала Светлана Абрамова. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо было уходить за другую страну еще когда сняли с Рио. И ей, и Кучиной и Шубенкову
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий