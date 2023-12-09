Тренер Сидоровой: «Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому»
Тренер Сидоровой прокомментировала решение спортсменки завершить карьеру.
Сегодня чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила о решении закончить спортивную карьеру.
«Конечно я знаю об этом, решение было совместным. Стало бессмысленно продолжать, это жизнь.
Если бы не было отстранения, то очень многое могло повернуться по‑другому», — сказала Светлана Абрамова.