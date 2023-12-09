Серебряный призер Токио-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении спортивной карьеры.

– серебряный призер Олимпиады-2020, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы.

«Сейчас будет много слов. Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идет дело и, кажется, пришла пора поставить точку.

Весь год с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло.

К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор.

Да, это случилось не совсем так, как я хотела. Жалею ли я о чем-то? Безусловно.

Например, о том, что мой последний турнир был в Челябинске (Челябинск прекрасен, ничего личного), а не в Орегоне, как было в моих фантазиях.

О том, что PV-Family оказалась family только на словах. За исключением нескольких людей (вам я никогда не забуду эти 2-3 приятных слова поддержки, поверьте), большинство моих коллег сделали вид, что меня нет и никогда не было. Обидно, но это окей, у всех своя жизнь, я это понимаю.

О бренде, к которому я в течение 10 лет относилась как чему-то большему, как оказалось, очень зря.

О том, что сохраняла крупицы понимания и уважения к международной федерации и ее руководству даже после многих лет отстранений. Как оказалось, это никогда не было взаимно.

Ну а про отношение к моему тренеру за последние несколько лет от руководства нашей легкой атлетики я вообще промолчу, пожалуй. Это просто неприлично.

А! Ну и еще о парочке чемпионатов мира. К себе, конечно, у меня, как всегда, больше всего претензий, не сомневайтесь», – написала спортсменка в телеграм-канале.