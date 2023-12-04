Анжелика Сидорова о материнстве: «Во время самой сложной и изнурительной тренировки ты знаешь, что потом будет отдых. А здесь такого нет»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова Легкая атлетика

Анжелика Сидорова рассказала о трудностях материнства.

27 сентября этого года спортсменка родила сына. 

«Последние пару недель выдались сложными. Человек решил спать ночью еще меньше, чем раньше, а сегодня последние 40 минут моего драгоценного сна забрал допинг-контроль😁

И знаете, что в этом во всем самое сложное? Ведь я всю свою жизнь занималась физическим трудом, но абсолютно всегда, даже во время самой сложной и изнурительной тренировки ты знаешь, что потом будет отдых, а после самого длинного сезона – отпуск, и это всегда дает силы, а здесь такого нет. Нет перерыва.

За бессонной ночью идет день и потом снова ночь, и так бесконечно. Если бы он иногда не улыбался мне и не смеялся, я бы уже точно сошла с ума.

Оставлю это здесь на лучшие времена, чтобы помнить, как было в начале», – написала чемпионка мира по прыжкам с шестом в телеграм-канале. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий