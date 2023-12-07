МОК заявил о продолжении допинг-контроля в России

Теги МОК WADA ITA Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о ситуации с допинг-контролем в России.

Об этом говорится на сайте МОК по итогам Олимпийского саммита в Лозанне.

«Было подчеркнуто, что допинг-контроль в России продолжается. В этом году у российских спортсменов было взято более 10 500 проб, несмотря на крайне ограниченное число нейтральных атлетов, участвующих в международных соревнованиях.

Это означает, что России остается в топ-10 среди тестируемых стран. Также было отмечено, что в 2023 году Международное агентство по тестированию (ITA) провело более 400 внесоревновательных тестов среди спортсменов с российским гражданством.

Образцы крови и мочи транспортируются по строгой цепочке поставок во множество лабораторий за пределами страны. Любые неблагоприятные результаты анализа подвергаются мерам и мониторингу со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)», – сообщили в МОК.

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16 комментариев
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Ага. Платите денежки в копилку МОК за допинг-контроль, но соревнуйтесь где-нибудь не у нас. Клёво, чё.
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А МОК что за дело,как соревнуются российские спортсмены внутри своей страны? Нечего нос совать туда,где не просят.
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Пора эту Моку от кормушки отлучать
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Да пусть контролируют, только за свой счёт. Нам волонтёры нужны.
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МОК: "Платите нам денежки, но участвовать в ГС мы вам не дадим!"
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Ответ Sky Smoker
Ага. Платите денежки в копилку МОК за допинг-контроль, но соревнуйтесь где-нибудь не у нас. Клёво, чё.
пусть США проверяют
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Жизнь в Швейцарии у чиновников МОК недешёвая, а Россия тут в качестве лоха, увы...
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Если МОК объявила войну РФ, а действия Баха именно таковы - может быть, для интереса - арестовать всех представителей МОКа на нашей территории - и на Колыму? Они здесь вообще - чем занимаются и за чей счет??
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Когда они у себя начнут контроль наводить? МОКлоуны
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И кто же это разрешает? Наши чиновники. Так что все вопросы к ним.
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Бизнес по российски!
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"Деньги перечислили?"
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"России остается в топ-10 среди тестируемых стран"
деньги девать людям некуда
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А как это так и зачем это РФ? Гнать этих нахлебников тапками и тряпками
Либо, пускайте на соревнования и ОИ
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