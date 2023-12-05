Певица Клава Кока стала послом волонтеров Игр дружбы

Теги Матч ТВ Игры дружбы Клава Кока Легкая атлетика

Певица Клава Кока стала послом волонтерской программы Игр дружбы.

Ее представление прошло сегодня в рамках презентации волонтерской программы турнира в Доме молодежи на площадке выставки‑форума «Россия» на ВДНХ.

«Я очень рада быть здесь. Безумно счастлива. Когда я училась в школе, с 8 по 11 класс, я тоже была волонтером. Ездила на всякие форумы, слеты в другие города. Поэтому для меня такая трансформация — это очень круто.

И я даже мечтать не могла о том, что стану послом волонтеров», — сказала Клава Кока на презентации. 

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

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8 комментариев
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Мир Дружба Кока!
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Такая молодец, и без бабла что самое главное.
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Кока ин послах Игр дружбы
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Клава крутая)
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Покинула чат🤣
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Какие игры, такой и посол
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на сцене дуэт Клава Кока - Кола Бельды
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Ответ Алексей Рыбаков
Мир Дружба Кока!
Кола
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