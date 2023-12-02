ОКР не получал приглашения от МОК на Олимпийский саммит 5 декабря

Теги МОК ОКР Родион Плитухин Легкая атлетика

Олимпийский комитет России (ОКР) не был приглашен к участию в Олимпийском саммите, который пройдет 5 декабря в Лозанне.

Об этом сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство российской организации из-за включения в ее состав представительств Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«ОКР не получал от МОК приглашений принять участие в Олимпийском саммите. Следовательно, на данный момент мы туда не едем», – сказал Плитухин.

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11 комментариев
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Зато вы - лидеры мирового спорта и самодостаточны, как Матыцин сказал.
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Было бы странно, если бы отстраненный комитет получил приглашение.
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Странно что это в графе "новость" фигурирует)
Это и так понятно было, как и то что цыгане на вокзале реально честно бы продавали ложки из чистого серебра,, ежели было бы иначе)
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не повезло, Поздняков и компания? Для вас больше нет часов Rolex, и вы так счастливы, что вас забанили и сэкономите столько денег, чтобы положить их в карман и потратить где-нибудь еще?
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«Следовательно, на данный момент мы туда не едем», – сказал Плитухин и чёт приуныл.
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Чемпионаты ЖЭКа и без саммита самодостаточны.
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Поздняков теперь будет делать саммиты сам с собой, в Урюпинске.
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Взнос тоже не платите. Обычно его просят сразу)
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"Следовательно, на данный момент мы туда не едем", но это не точно. Отдохнуть и расслабиться то хочется.
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Ответ saionera
ничё гейропейцы еще заплачут кровавыми слезами ,полупокеры
они бы давно приползли в Москву на коленях, да Батька через Белоруссию не пускает, а финны границу закрыли🤷‍♂️
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