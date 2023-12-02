ОКР не получал приглашения от МОК на Олимпийский саммит 5 декабря
Олимпийский комитет России (ОКР) не был приглашен к участию в Олимпийском саммите, который пройдет 5 декабря в Лозанне.
Об этом сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство российской организации из-за включения в ее состав представительств Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
«ОКР не получал от МОК приглашений принять участие в Олимпийском саммите. Следовательно, на данный момент мы туда не едем», – сказал Плитухин.
Это и так понятно было, как и то что цыгане на вокзале реально честно бы продавали ложки из чистого серебра,, ежели было бы иначе)