Многие представители МОК не видят логики в действиях организации в отношении российских спортсменов («Матч ТВ»)

В МОК есть внутренние противоречия по вопросу действий в отношении россиян.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Международном олимпийском комитете.

Ранее МОК одобрил переходы трех спортсменов из России в другие сборные перед Олимпиадой-2024. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина, а согласие Олимпийского комитета России не запрашивалось.

«Многие представители МОК считают, что это (одобрение смены спортивного гражданства без одобрения ОКР и стандартного трехлетнего карантина) неправильно. Есть правила, почему МОК сам меняет регламент и правила игры по ходу событий? Так быть не должно.

Логики в действиях МОК нет, этому многие удивляются. Получается, что логика только одна: не играет Россия – это хорошо. МОК противоречит сам себе, люди это понимают», – заявил источник.

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