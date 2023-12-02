Станислав Поздняков: «На конструктивные взаимоотношения с МОК рассчитывать не приходится. Надежда на разум тех людей, которые принимают решения»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что не рассчитывает на конструктивные взаимоотношения с МОК.

– Чего вы ждете от 2024 года? Грядет Олимпиада в Париже.

– В настоящее время на конструктивные взаимоотношения рассчитывать не приходится. Международный олимпийский комитет, с нашей точки зрения, необоснованно, нечестно и несправедливо ввел санкции против наших спортсменов и российского спорта.

Недавно были введены санкции против Олимпийского комитета России. Тем самым были разрушены те взаимоотношения, которые существовали и строились десятилетиями.

– Что это значит для ОКР?

– Для нас это печально. Вряд ли мы можем что-то ждать, кроме надежд на разум тех людей, которые принимают решения. Надеюсь, что пройдет не очень большое количество времени и люди все осознают.

Постараются сделать все таким образом, чтобы вернуть доверие между Международным олимпийским комитетом и главной российской олимпийской организацией, – сказал глава ОКР.

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