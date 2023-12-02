Станислав Поздняков: «На конструктивные взаимоотношения с МОК рассчитывать не приходится. Надежда на разум тех людей, которые принимают решения»

Станислав Поздняков заявил, что не рассчитывает на конструктивные взаимоотношения с МОК.

– Чего вы ждете от 2024 года? Грядет Олимпиада в Париже.

– В настоящее время на конструктивные взаимоотношения рассчитывать не приходится. Международный олимпийский комитет, с нашей точки зрения, необоснованно, нечестно и несправедливо ввел санкции против наших спортсменов и российского спорта.

Недавно были введены санкции против Олимпийского комитета России. Тем самым были разрушены те взаимоотношения, которые существовали и строились десятилетиями.

– Что это значит для ОКР?

– Для нас это печально. Вряд ли мы можем что-то ждать, кроме надежд на разум тех людей, которые принимают решения. Надеюсь, что пройдет не очень большое количество времени и люди все осознают.

Постараются сделать все таким образом, чтобы вернуть доверие между Международным олимпийским комитетом и главной российской олимпийской организацией, – сказал глава ОКР.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?