Глава МОК: «Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией»

Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит.

Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе.

Важно, чтобы не было никакой связи с или Россией», – сказал Бах.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?