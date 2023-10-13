Глава МОК: «Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. 

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит.

Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе.

Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией», – сказал Бах. 

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35 комментариев

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Snag
Что там ещё демократичного в этих демократичных иностранных правопорядках?
+22
-4
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kwinto88
Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией», – сказал Бах. Прямым текстом сказано - предавайте родину, меняйте паспорта. Совсем старый стал, таблетки не помогают
+24
-7
+17
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Дмитрий9779
А паспорт РФ это не связь с Россией?
+8
0
+8
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imaxim
Теннис сыграет. Больше никого можно не ждать
+10
-3
+7
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Александр Ерохин
Земноводное пресмыкающееся этот Бах.
+6
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ivanzhu90
Ответ imaxim
Теннис сыграет. Больше никого можно не ждать
И то, из тенниса наверное только Касаткина и от футбола Карпова одна против 11 играть будет
+6
-1
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svaz
чего там с евреями бомбящими жилые кварталы? а, да, это же другое, это с разрешения "цивилизованного" мира. как и с Сербией, Ираком и тд. мне вот интересно они лет через 100 перепишут историю, обвинив Россию в применении ЯО в Херосиме и Нагосаке? а то как то не по феншую, американцам быть виноватыми в уничтожении самураев.
+8
-3
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SulCampo31
Ответ Carver
Манас, сейчас бы из демократического Казахстана такое писать. Кстати, зачем казахстанцам демократия? Живите в юрте и пишите куртом на скалах. Но ты ведь 100% обидишься на мой комментарий. А он абсолютно зеркален твоему.
В средней азии демократия? Ржу нимагу)))
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Carver
Ответ Manas Zhumadilov
вхахахаха. зачем россиянам демократия ?))))) живите в бараке и пишите на бересте )))))))))))))
Манас, сейчас бы из демократического Казахстана такое писать. Кстати, зачем казахстанцам демократия? Живите в юрте и пишите куртом на скалах.

Но ты ведь 100% обидишься на мой комментарий. А он абсолютно зеркален твоему.
+5
-1
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УльтраПравый
Я бы из принципа не поехал, унижаться и навязываться это не характерная черта для Русских Людей)
+8
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ПП ПП
Т. Е Российский паспорт - это не связь с Россией. Занимательная логика.
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Олег Мартынов
Просто открытым языком... Было бы прекрасно, если он после этого сказал, что он поддерживает Израиль в бомбежках Газы. Чтобы был полный эпик.
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Caledon Hockley
Паспорт, имя, фамилия, семья. Это связь с Россией, нет?
Ладно, зато посмотрим кто из наших спортсменов что из себя представляет
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IrbIS
"не было никакой связи с ОКР или Россией"
важно что бы у нейтральных спортсменов с паспортом России - не было никакой связи с Россией,
дамы и господа, лучше этого уже не будет
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Carlton Palmer
"Нейтральные спортсмены с российскими паспортами" - лютый бред
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Аа Еее
такой спорт нам нужен,Россия воюет с западной дерьмократий ради будущего страны.в зоне сво пацаны гибнут за наше будущего, спортсмены тоже должны чем то пожертвовать.спорттсмены которые согласились на такие унизительно условия и выступают на западе почти предатели.
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юрий зайцев
А налысо надо постригаться???
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Сергей Лепехин
Рождение в России - это связь
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Ola BP
Ответ svaz
чего там с евреями бомбящими жилые кварталы? а, да, это же другое, это с разрешения "цивилизованного" мира. как и с Сербией, Ираком и тд. мне вот интересно они лет через 100 перепишут историю, обвинив Россию в применении ЯО в Херосиме и Нагосаке? а то как то не по феншую, американцам быть виноватыми в уничтожении самураев.
На самом деле, отряд 731 возглавлял Ленин
По его приказу потом и сбросили ядерные бомбы
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selso99
Независимые в спорте у нас только теннисисты, которым Олимпиада не особо то и нужна, потому что они и так независимы. Такой вот уроборос.
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Brokkoli
Неумное решение
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Гамарджоба Генацвале
Российские спортсмены никак не связанные с Россией.Спасибо, поржал.
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Титюля
Ответ kwinto88
Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией», – сказал Бах. Прямым текстом сказано - предавайте родину, меняйте паспорта. Совсем старый стал, таблетки не помогают
О боты набежали, одно методичка на всех, главное про таблетки сказать. А ведь ему 71
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Титюля
Ответ УльтраПравый
Я бы из принципа не поехал, унижаться и навязываться это не характерная черта для Русских Людей)
Умереть за барина и его дурь лихую, вот истинное счастье крепостного.
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Титюля
Ответ Snag
Что там ещё демократичного в этих демократичных иностранных правопорядках?
Там нет крепостных.
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