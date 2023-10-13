Глава МОК: «Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией»
Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР.
Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит.
Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе.
Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией», – сказал Бах.
Но ты ведь 100% обидишься на мой комментарий. А он абсолютно зеркален твоему.
Ладно, зато посмотрим кто из наших спортсменов что из себя представляет
важно что бы у нейтральных спортсменов с паспортом России - не было никакой связи с Россией,
дамы и господа, лучше этого уже не будет
По его приказу потом и сбросили ядерные бомбы