Дмитрий Чернышенко: «Проведение Игр дружбы – это развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры»

Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры дружбы открыты для спортсменов со всего мира.

29 ноября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр дружбы. Встречу провели заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин.

«Всемирные игры дружбы – уникальный проект, проводимый по указу президента Владимира Путина. Соревнования открыты для спортсменов из разных стран.

Проведение Игр – это в первую очередь развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры и двойных стандартов современного спортивного движения.

И наша цель – продемонстрировать миру возможности России по проведению спортивных мероприятий на самом высоком уровне.

В условиях беспрецедентного давления только согласованная и скоординированная работа позволит ответить на возникающие вызовы. Кроме того, это дает возможность спортсменам со всего мира приобщиться к масштабному празднику спорта», – заявил Чернышенко.

«Очевидно, что не только в России, но и в других странах мира сформировался запрос на проведение соревнований, основанных на принципах справедливости и уважения друг к другу.

Всемирные игры дружбы всецело отвечают этим посылам. Благодаря их проведению на высоком организационном уровне Россия продемонстрирует общественности объединяющую силу спорта. Ждем всех в гости к нам», – отметил .