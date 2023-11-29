Дмитрий Чернышенко: «Проведение Игр дружбы – это развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры»

Теги Дмитрий Чернышенко Игорь Левитин Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры дружбы открыты для спортсменов со всего мира.

29 ноября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр дружбы. Встречу провели заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин.

«Всемирные игры дружбы – уникальный проект, проводимый по указу президента Владимира Путина. Соревнования открыты для спортсменов из разных стран.

Проведение Игр – это в первую очередь развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры и двойных стандартов современного спортивного движения.

И наша цель – продемонстрировать миру возможности России по проведению спортивных мероприятий на самом высоком уровне.

В условиях беспрецедентного давления только согласованная и скоординированная работа позволит ответить на возникающие вызовы. Кроме того, это дает возможность спортсменам со всего мира приобщиться к масштабному празднику спорта», – заявил Чернышенко.

«Очевидно, что не только в России, но и в других странах мира сформировался запрос на проведение соревнований, основанных на принципах справедливости и уважения друг к другу.

Всемирные игры дружбы всецело отвечают этим посылам. Благодаря их проведению на высоком организационном уровне Россия продемонстрирует общественности объединяющую силу спорта. Ждем всех в гости к нам», – отметил Левитин.

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2 комментария
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Yan D
В связи с продолжающейся каннибализацией (уже 10+%) российского авиапарка добираться на эти уникальные соревнования участники будут пешком, как Михайло Вачиличь в своё время.
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