В программу Игр Дружбы вошли 33 вида спорта. Часть соревнований предложено провести в Беларуси

Теги Дмитрий Чернышенко Игорь Левитин Игры дружбы Легкая атлетика

В программу Игр Дружбы вошли 33 вида спорта и 208 дисциплин.

29 ноября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр дружбы. Встречу провели заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин.

В программу турнира были включены бадминтон, баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, гребной слалом, плавание, пляжный волейбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, смешанные боевые единоборства, спортивная гимнастика.

Некоторые виды, такие как сумо и мас-рестлинг, будут представлены в качестве выставочных соревнований.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Оргкомитет предложил провести турниры по пяти видам спорта в Беларуси. 

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2 комментария
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Чёрный тюльпан
Ответ Atsuktuvas
А на новых территориях хоть один вид проведут ?
Интересно, сколько же в таком случае спортсменов-патриотов рванёт на такие соревнования, а то как в прессе языком чесать, так это одно, а вот приехать на соревнования для развития спорта в новых регионах, то своя шкура дороже.
Забавно то, что регионы вроде есть, а сборных у них нет. Был я на Чемпионате России по плаванию, так сборная ДНР там полтора землекопа смогла себе найти. Остальных похоже в окопы загребли заплывы устраивать, либо в танковые биатлонисты.
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