В программу Игр Дружбы вошли 33 вида спорта. Часть соревнований предложено провести в Беларуси

В программу Игр Дружбы вошли 33 вида спорта и 208 дисциплин.

29 ноября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр дружбы. Встречу провели заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин.

В программу турнира были включены бадминтон, баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, гребной слалом, плавание, пляжный волейбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, смешанные боевые единоборства, спортивная гимнастика.

Некоторые виды, такие как сумо и мас-рестлинг, будут представлены в качестве выставочных соревнований.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Оргкомитет предложил провести турниры по пяти видам спорта в Беларуси.