Министерство спорта России рассмотрит возможность присвоения званий по результатам Игр дружбы

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Минспорт рассмотрит возможность присвоения званий по результатам Игр дружбы.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы с уважением относимся к труду спортсменов и тренеров, но в вопросах присвоения спортивных званий прежде всего ориентируемся на мнение федераций.

С учетом сегодняшних реалий и имеющегося политического давления, конечно же, будем принимать во внимание результаты, которые спортсмены будут показывать на предстоящих соревнованиях, будь то Игры БРИКС или Игры дружбы.

Звания заслуженного мастера спорта России и заслуженного тренера России присваиваются не только за достижение каких-то конкретных результатов. Это также признание заслуг и многолетнего труда спортсменов и тренеров.

Поэтому если федерация сочтет возможным представить кандидатов для присвоения таких званий, то министерство подойдет к этим предложениям с большим уважением и будет внимательно их изучать», – заявил Матыцин. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

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6 комментариев

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Аркус
ЗМС за игры Дружбы? Обесценивание звания,хотя у нас и так госнаграды раздают теперь всем подряд лояльным власти.
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Beriya
Сразу уж Героя давайте, что мелочится!
Мы уже долгое время наблюдаем, как эти цацки превратились в ни что и вручают их кому захотят!
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Bashibuzuck
Ответ Вячеслав Пустохин
А я уж подумал военных званий
Кто откажется участвовать в Играх Дружбы, присвоят воинские звания, рядовых в основном😁
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Вячеслав Пустохин
А я уж подумал военных званий
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Viks
Как же за бугром выживают без званий?
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