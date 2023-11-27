Министерство спорта России рассмотрит возможность присвоения званий по результатам Игр дружбы

Минспорт рассмотрит возможность присвоения званий по результатам Игр дружбы.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы с уважением относимся к труду спортсменов и тренеров, но в вопросах присвоения спортивных званий прежде всего ориентируемся на мнение федераций.

С учетом сегодняшних реалий и имеющегося политического давления, конечно же, будем принимать во внимание результаты, которые спортсмены будут показывать на предстоящих соревнованиях, будь то Игры БРИКС или Игры дружбы.

Звания заслуженного мастера спорта России и заслуженного тренера России присваиваются не только за достижение каких-то конкретных результатов. Это также признание заслуг и многолетнего труда спортсменов и тренеров.

Поэтому если федерация сочтет возможным представить кандидатов для присвоения таких званий, то министерство подойдет к этим предложениям с большим уважением и будет внимательно их изучать», – заявил Матыцин.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.