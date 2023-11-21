Томас Бах: «К сожалению, некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях»
Томас Бах рассказал об угрозе политической фрагментации международного спорта.
Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
«Мы, к сожалению, должны отметить, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, другие – где могут проводиться международные соревнования. Как мы слышали, некоторые планируют организовывать собственные политические спортивные мероприятия.
Если это, особенно последнее, осуществится, это будет означать, что спорт станет частью политической напряженности и разногласий в нашем мире. Это приведет к политической фрагментации международного спорта. К тому, что спортивные соревнования будут проводиться по политическим мотивам – игры политического блока А, игры блока Б и так далее.
В таком, полностью фрагментированном спорте больше не будет чемпионатов мира в истинном смысле этого слова. В раздробленном спорте по-настоящему универсальные Олимпийские игры невозможны», – сказал Бах.
О человеке у которого биполярное расстройство личности, которое характеризуется наличием маниакальных, депрессивных, а также смешанных эпизодов.
На этой части я подумал, что Бах осознал всё и решил признать весь беспредел который он и поддерживает, который происходил ранее и сейчас в спортсе... А потом вторая часть, и там уже отсылка к нашему времени... Вот толстый шарлатан. Стукнуть бы его по бестолковке.
Бах с утра бахнул и бабахнул олимпийское движение к хренам.
Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
– Ну, теперь пошел вон!