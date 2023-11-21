Томас Бах: «К сожалению, некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях»

Теги МОК Томас Бах Политика Легкая атлетика

Томас Бах рассказал об угрозе политической фрагментации международного спорта.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы, к сожалению, должны отметить, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, другие – где могут проводиться международные соревнования. Как мы слышали, некоторые планируют организовывать собственные политические спортивные мероприятия.

Если это, особенно последнее, осуществится, это будет означать, что спорт станет частью политической напряженности и разногласий в нашем мире. Это приведет к политической фрагментации международного спорта. К тому, что спортивные соревнования будут проводиться по политическим мотивам – игры политического блока А, игры блока Б и так далее.

В таком, полностью фрагментированном спорте больше не будет чемпионатов мира в истинном смысле этого слова. В раздробленном спорте по-настоящему универсальные Олимпийские игры невозможны», – сказал Бах.

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36 комментариев

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Cruel Snake
Это запутанная история о двойной жизни, тайнах и хитросплетениях судьбы.
О человеке у которого биполярное расстройство личности, которое характеризуется наличием маниакальных, депрессивных, а также смешанных эпизодов.
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oberkorn
Так назови их, ссыкло
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Хаскерс
Только игры политического блока А разрешены. Ясно-понятно. А кем разрешены?
+15
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Кирилл Мефодий
Я не понимаю, о чем говорит Бах. У него деменция? Именно МОК запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только на основании их гражданства. О чем говорит этот безумец?
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Валерий Рзянин
Мы, к сожалению, должны отметить, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, другие – где могут проводиться международные соревнования. Как мы слышали, некоторые планируют организовывать собственные политические спортивные мероприятия

На этой части я подумал, что Бах осознал всё и решил признать весь беспредел который он и поддерживает, который происходил ранее и сейчас в спортсе... А потом вторая часть, и там уже отсылка к нашему времени... Вот толстый шарлатан. Стукнуть бы его по бестолковке.
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Никита Ксенофонтов
На Олимпиаду не пускают, свои игры создать не дают. Ау, МОК, что нам можно то вообще?!
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Onion
Сурово так приложил американцев
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Георгий Большаков
Ответ Хаскерс
Только игры политического блока А разрешены. Ясно-понятно. А кем разрешены?
Политическим блоком А, что тут непонятного?
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Сергей Ибушев
Когда Вы говорите, Томас Андреасович, впечатление такое, что Вы бредите.
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ДИОНИС
Вопрос к Томасу Баху: а допуск спортсменов до Олимпиады в Париже разве будет происходить не по политическим мотивам?
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ДИОНИС
МОК: "Некоторые западные правительства взяли на себя право решать, какие спортсмены могут выступать на соревнованиях, а какие - нет!"
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Dragon10
Бах просто пытается войти в историю. Не получилось остаться нормальным руководителем, так хоть, как человек, при котором уничтожили ОИ, поставили МОК буквой зю и вытерли ноги. Вот кому угарте должен адресовывать свою пантомиму)
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доктор Ливси
У Алейникова и Стоянова в Городке был номер, где они храбро критиковали «вот тех, которые…». Бах из той же оперы «если кто-то кое где у нас порой»
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Ильдар М
он это уже всё говорил слово в слово. Может это манекен вообще? с записанной речью
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besik
Ответ Никита Ксенофонтов
На Олимпиаду не пускают, свои игры создать не дают. Ау, МОК, что нам можно то вообще?!
Как я их понял, дышать
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brace
проявил мощную обеспокойность, конечно. скоро говорящая голова станет не нужна. и без неё всё решаться будет, собственно говоря уже решается
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CaSpeR-13
так допустите до спорта всех и никто не будет свои игры организовывать
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Рустем Галеев
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марионетка сша
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And-Rover
МОК ничего не решает уже давно. Чё ты всё оправдываешься вечно, а?
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Коэн Варвар
Кажется это называется "хуцпа"
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Александр Шульгин
Лицемер
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ДИОНИС
Ответ Никита Ксенофонтов
На Олимпиаду не пускают, свои игры создать не дают. Ау, МОК, что нам можно то вообще?!
Томас Бах, видимо, считает, что нашим спортсменам нужно сидеть дома и смиренно ждать, когда же МОК и Международные Федерации соизволят допустить их до соревнований.
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MoleculaRU
Поверь, Бах, не только Россия этим занимается
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Ильдар М
Говорящая фамилия у Баха.
Бах с утра бахнул и бабахнул олимпийское движение к хренам.
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Dinamik1
Политическая фрагментация из за политической проституции.
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Russ Ivan
Томаса Баха неудержимо рвало на карту ОИ...
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Andreir888
Такая себе дипломатия у господина Баха, если честно
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LeNok
Так вроде чемпионаты мира,Европы и прочее никто не отменял.Все крупные соревнования во всех видах спортах на месте.А наличие или отсутствие первенств двора в том или ином виде его не должно интересовать
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Lexx2
Я в начале статьи даже замер от ужаса, что он произнесет эти три буквы и вспомнился эпизод из "12 стульев":

Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.

– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!

Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.

Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.

– Ну, теперь пошел вон!
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ДЖИН
Бах выдал базу. Бабах
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Hardy
у него биполярка?😁
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Nick Crosier
А МОК занимается еще более гнусными вещами,и прикрывается все это знаменитым высказыванием.ЭТО ДРУГОЕ.
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Rasan
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RusVector
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lizard09
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Золотые слова!!!
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Бене Гессерит
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Кирилл Мефодий
Ответ Dragon10
Бах просто пытается войти в историю. Не получилось остаться нормальным руководителем, так хоть, как человек, при котором уничтожили ОИ, поставили МОК буквой зю и вытерли ноги. Вот кому угарте должен адресовывать свою пантомиму)
У баха не получилось войти в историю, зато получилось вляпаться в историю
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