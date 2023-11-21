Томас Бах: «К сожалению, некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях»

Томас Бах рассказал об угрозе политической фрагментации международного спорта.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета ( ) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы, к сожалению, должны отметить, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, другие – где могут проводиться международные соревнования. Как мы слышали, некоторые планируют организовывать собственные политические спортивные мероприятия.

Если это, особенно последнее, осуществится, это будет означать, что спорт станет частью политической напряженности и разногласий в нашем мире. Это приведет к политической фрагментации международного спорта. К тому, что спортивные соревнования будут проводиться по политическим мотивам – игры политического блока А, игры блока Б и так далее.

В таком, полностью фрагментированном спорте больше не будет чемпионатов мира в истинном смысле этого слова. В раздробленном спорте по-настоящему универсальные Олимпийские игры невозможны», – сказал Бах.