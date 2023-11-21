Томас Бах: «Мы соблюдаем принцип отсутствия дискриминации атлетов в контексте нарушения Олимпийской хартии со стороны ОКР»

Томас Бах подчеркнул, что атлеты не несут ответственность за действия правительств.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета ( ) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Один из аспектов отсутствия дискриминации заключается в том, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств или национальных олимпийских комитетов.

Все атлеты, которые квалифицировались на соревнования и соблюдают правила олимпийского движения, должны иметь право участвовать в международных соревнованиях.

Мы соблюдаем этот принцип отсутствия дискриминации и в контексте нарушения Олимпийской хартии со стороны ОКР», – сказал Бах.

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