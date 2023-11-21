Томас Бах: «Мы соблюдаем принцип отсутствия дискриминации атлетов в контексте нарушения Олимпийской хартии со стороны ОКР»
Томас Бах подчеркнул, что атлеты не несут ответственность за действия правительств.
Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
«Один из аспектов отсутствия дискриминации заключается в том, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств или национальных олимпийских комитетов.
Все атлеты, которые квалифицировались на соревнования и соблюдают правила олимпийского движения, должны иметь право участвовать в международных соревнованиях.
Мы соблюдаем этот принцип отсутствия дискриминации и в контексте нарушения Олимпийской хартии со стороны ОКР», – сказал Бах.
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