Глава WADA: «Возможное участие подписантов нашего кодекса в Играх дружбы может повлечь за собой последствия»

Глава WADA пригрозил последствиями участникам Игр дружбы в России.

Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«По поводу так называемых Игр дружбы, мы выражаем озабоченность с точки зрения антидопинга. Это событие, которое собирается организовать страна с несоответствующим кодексу национальным антидопинговым агентством (РУСАДА), у нас нет информации по поводу того, как там будет организован антидопинг, РУСАДА не соответствует кодексу.

Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов (кодекса WADA – Sports.ru) может повлечь за собой последствия.

В антидопинговом кодексе четко прописано, что крупные соревнования не могут быть организованы в стране, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу», – заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале.

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