Глава WADA: «Возможное участие подписантов нашего кодекса в Играх дружбы может повлечь за собой последствия»
Глава WADA пригрозил последствиями участникам Игр дружбы в России.
Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«По поводу так называемых Игр дружбы, мы выражаем озабоченность с точки зрения антидопинга. Это событие, которое собирается организовать страна с несоответствующим кодексу национальным антидопинговым агентством (РУСАДА), у нас нет информации по поводу того, как там будет организован антидопинг, РУСАДА не соответствует кодексу.
Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов (кодекса WADA – Sports.ru) может повлечь за собой последствия.
В антидопинговом кодексе четко прописано, что крупные соревнования не могут быть организованы в стране, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу», – заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале.
От чувства собственной важности голова не лопается? Мы вас баним, но вы нам платите деньги, но самим что-то проводить мы вам тоже не разрешаем. Совсем поехали уже.
Соответственно, участие большого числа иностранных спортсменов легитимизирует действия России во внешней политике (а политика запада - полная изоляция России, что у него не получается). Им этого нельзя допускать.
Ну и кроме того при успешном проведении этих Игр МОК и WADA теряют монополию на мировой спорт, а это влияет на доходы и политическое влияние на неугодные страны.
Поэтому иди в стену.
И как называть страну-убежище для бандеровцев, убивавших соотечественников самого Баньки.
Почти весь 20 век как-то жили без Вады и ничего, нормальные Олимпиады были.
Есть знатоки вот этот момент прояснить? Антидопинговый кодекс ЧЕГО? Если самой ВАДА и/или МОК - так соревнования планируется проводить вне их юрисдикции, каким боком тогда этот кодекс приплетать? Либо же это кодекс какой - то другой структуры?