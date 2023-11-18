Глава WADA: «Возможное участие подписантов нашего кодекса в Играх дружбы может повлечь за собой последствия»

Теги допинг WADA РУСАДА Витольд Банька Игры дружбы Легкая атлетика

Глава WADA пригрозил последствиями участникам Игр дружбы в России.

Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«По поводу так называемых Игр дружбы, мы выражаем озабоченность с точки зрения антидопинга. Это событие, которое собирается организовать страна с несоответствующим кодексу национальным антидопинговым агентством (РУСАДА), у нас нет информации по поводу того, как там будет организован антидопинг, РУСАДА не соответствует кодексу.

Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов (кодекса WADA – Sports.ru) может повлечь за собой последствия.

В антидопинговом кодексе четко прописано, что крупные соревнования не могут быть организованы в стране, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу», – заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

32 комментария

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MMMinor
П#### ####й.

От чувства собственной важности голова не лопается? Мы вас баним, но вы нам платите деньги, но самим что-то проводить мы вам тоже не разрешаем. Совсем поехали уже.
+27
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+22
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Tzaichiha
Как их эти Игры дружбы-то возбудили! А говорили, что это не серьезно, что Россия будет с КНДР соревноваться. Чего тогда так нервничают? Боятся кормушки потерять?
+20
-2
+18
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Егор Арефьев
Ответ Tzaichiha
Как их эти Игры дружбы-то возбудили! А говорили, что это не серьезно, что Россия будет с КНДР соревноваться. Чего тогда так нервничают? Боятся кормушки потерять?
Страны глобального юга в принципе не против участия в Играх Дружбы. Многие спортсмены из глобального севера тоже могут рассмотреть вариант участия в индивидуальном порядке, потому что за медали будут причитаться большие призовые, а на западе спортсмены олимпийских видов (так скажем) зарабатывают немного, а эти Игры способ заработать (а МОК, как известно, не платит за олимпийские медали).

Соответственно, участие большого числа иностранных спортсменов легитимизирует действия России во внешней политике (а политика запада - полная изоляция России, что у него не получается). Им этого нельзя допускать.

Ну и кроме того при успешном проведении этих Игр МОК и WADA теряют монополию на мировой спорт, а это влияет на доходы и политическое влияние на неугодные страны.
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+16
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MMMinor
Ответ MMMinor
П#### ####й. От чувства собственной важности голова не лопается? Мы вас баним, но вы нам платите деньги, но самим что-то проводить мы вам тоже не разрешаем. Совсем поехали уже.
И обожаю вот все эти "четко прописано", когда половина "законов" прописана абы как, а вторая меняется по своему усмотрению в любой удобной ситуации. Лицемеры.
+17
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+15
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And-Rover
У вас кодекс это требовать деньги, но не допускать. Поэтому не мычал бы лучше, а уж тем более не стонал бы. Мировая шарага, покрывающая допингистов других стран. Офигевший сброд.
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And-Rover
А Вада соответствует антидопинговому кодексу? Скорее нет чем да.

Поэтому иди в стену.
+10
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Дмитрий9779
Обделались качественно😁
+11
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+9
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kupezz
Если ВАДА и МОК так пыжатся и нервничают, значит мы все делаем правильно, верным курсом идём и с##ть мы с высокой колокольни хотели на вас и ваши продажные структуры гаденыши.
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mbauer
Какие дальше-то уже последствия после всего? Сожжете Кремль? Выкопаете Гагарина?
+8
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And-Rover
У правительства России, а также спортивных федераций есть все шансы сделать Игры Дружбы более прозрачными и честными для спортсменов, а также зрелищными для тех кто будет следить. Просто уделайте их. Уделайте. Иначе, так и будете на словах лишь пыжиться.
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Лакс
Почему "так называемые" то? Официальное наименование же.
И как называть страну-убежище для бандеровцев, убивавших соотечественников самого Баньки.
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Антон Тимофеев
Ага. Когда я с друзьями в футбол гоняю, я ничего, с точки зрения Вады, не нарушаю случайно?)) Наверное, надо заранее извиниться)))
Почти весь 20 век как-то жили без Вады и ничего, нормальные Олимпиады были.
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And-Rover
Ставить им ультиматумы прямо и чётко надо России. Нет гимна, нет флага, придумываете условия для непредоставления сертификата Русада которая соответствовала Вада = нет денег. Пошли в/на.
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alexnew
Ответ Al22cm
Игры дружбы надо проводить без допинг контроля, нет контроля - нет нужды в ВАДА, или любой другой подобной организации. Пусть каждый травится чем хочет.
Нет. Надо создать альтернативную организацию, более прозрачную, чем ВАДА. :)
+4
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Engelbert
"В антидопинговом кодексе четко прописано, что крупные соревнования не могут быть организованы в стране, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу"

Есть знатоки вот этот момент прояснить? Антидопинговый кодекс ЧЕГО? Если самой ВАДА и/или МОК - так соревнования планируется проводить вне их юрисдикции, каким боком тогда этот кодекс приплетать? Либо же это кодекс какой - то другой структуры?
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Александр Иванов
Самое важное в новости - Витольд Банька прямо говорит, что и в сентябре 2024 наше антидопинговое агентство не будет соответствовать кодексу ВАДА.
+3
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
опять грозятся санкциями,а ха ха
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garovatat
Несоответствующие кодексу, кодексу несоответствующие, несоответствуют, несоответствуют (и так еще 10 раз). Пшек прям упыхтелся повторять. Понятно что будут блочить. И статус русада не подтвердят никогда. Ну и за неуплату дополнительно вдогонку впаяют. И бах еще "отрекомендует". Интересно кто к нам таки приедет, кроме братьев, а также что решат с допинг-контролем
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Егор Арефьев
Ощущение, будто они обиделись от скорого признания ЛГБТ движения экстремистским в России. Вот и проявляют себя сегодня.
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ДМ-1чемпион
Глава WADA-ЛГБТ:-"Вы не можете играть в играх Добра! Вы должны участвовать только в играх зла, которые проводит WADA, и соревноваться с трансгендерами!"
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alexnew
Что значит возможно? Это от чего будет зависеть? :) Да и честно говоря, всё равно.
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Lol Ko
Целостность соревнований подрывают трансгендеры всякие. Почему бы этим не заняться?
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Al22cm
Игры дружбы надо проводить без допинг контроля, нет контроля - нет нужды в ВАДА, или любой другой подобной организации. Пусть каждый травится чем хочет.
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ТвояМамка
Хуцпа.)
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Lol Ko
Ответ Tzaichiha
Как их эти Игры дружбы-то возбудили! А говорили, что это не серьезно, что Россия будет с КНДР соревноваться. Чего тогда так нервничают? Боятся кормушки потерять?
Слово "дружба" запрещённое у них, похоже.
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alexnew
Ответ Александр Иванов
Самое важное в новости - Витольд Банька прямо говорит, что и в сентябре 2024 наше антидопинговое агентство не будет соответствовать кодексу ВАДА.
Не будет, значит, не будет. Так и запишем. Значит, и в 2024 никаких взносов быть не должно.
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ДМ-1чемпион
WADA..... https://m.youtube.com/watch?v=yNXMs_y7n9c&pp=ygUV0JvQtdC00L7QutC-0Lsg0YTQsNC6
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Генадий Адамов
Жалко их, могут задохнуться от злобы
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TennisForever
Оу,как же их всколыхнуло то .
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Ольга Долгова
Значит придется заплатить WADA взнос, чтобы они, как и раньше осуществляли допинг-контроль спортсменов, завоевавших призовые места на соревнованиях
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