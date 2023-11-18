«Бабки‑ежки слетаются в ступах и будут метлами махать». Губерниев о позиции WADA по Играм дружбы

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев WADA Оливье Ниггли Игры дружбы Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Губерниев иронично высказался о позиции WADA по Играм дружбы в России.

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы-2024 из-за статуса несоответствия антидопингового агентства страны.

«Палки в колеса они будут ставить весьма активно. Бабки‑ежки со всей планеты слетаются в своих ступах и будут метлами махать, посылая проклятия в наш адрес.

А решение очень простое – берете и допускаете нас и белорусов с флагом и гимном на все соревнования. И я не сомневаюсь, что мы великодушно будем выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Игры дружбы проводить не будем. Или будем, потому что хороших соревнований мало не бывает. В любом случае решение очень простое. Как скандируют у нас на стадионах: «Допускай».

Здесь важна общая консолидированная позиция. Выступление одного пассажира из СБР (Союза биатлонистов России) по Международной лиге клубного биатлона наводит на мысль, что дяденька против собственной страны», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

1 комментарий

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Рустем Галеев
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