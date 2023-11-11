Лемтюгов об отъезде молодежи: «Всему свое время. Когда ты уже окреп, самое главное – ментально, то почему бы и нет?»

Николай Лемтюгов прокомментировал слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Слышали фразу президента России о том, что надо бороться с хоккейными «дельцами», которые увозят молодых игроков в Америку? Действительно ли существует эта проблема?

– Это больше политический момент, и я бы не хотел туда далеко лезть. Отмечу только, что развитие без конкуренции в мировом спорте есть, но оно не идет такими массивными шагами. Если играешь со шведами, канадцами, американцами, чехами, видишь свой реальный уровень и потенциал.

Конечно, мы не должны забывать, какое сейчас время, насколько все краски сгустились.

Не хотелось бы, чтобы парни туда уезжали совсем рано и пропадали в низших лигах. Ведь немногие могут совладать с жизненными переменами в бытовом плане. Лучше, конечно, когда ты дома, тебя контролируют, поддерживают, ты с родными и близкими. Это влияет на развитие.

Мы знаем много случаев, когда очень перспективные ребята уезжали и пропадали с радаров. Вот в этом я соглашусь – всему свое время. А когда ты уже окреп, самое главное – ментально, то почему бы и нет? – сказал главный тренер МХК « » Николай Лемтюгов.