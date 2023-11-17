Гендиректор РУСАДА: «Эксперты WADA в настоящее время проводят оценку выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Вероника Логинова Биатлон

Вероника Логинова высказалась о вопросе восстановления РУСАДА.

17 ноября в Монреале пройдет совет учредителей WADA.

«Вопрос восстановления РУСАДА будет обсуждаться, об этом заявлено на сайте WADA. Не думаю, что стоит ожидать каких-то решений, скорее будет представлена обновленная информация», – сказала гендиректор РУСАДА.

«Нами получена информация о том, что эксперты WADA в настоящее время проводят оценку выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда. Ожидаются аудит и дополнительные встречи, интервью с сотрудниками РУСАДА. Мы ждем от WADA подробную информацию об этом и продолжаем настаивать на ее скорейшем получении.

Ранее мы направили в WADA заявление о своем несогласии с критическим замечанием, а также с тем, что на данный момент мы до сих пор не восстановлены. Да, ранее мы неоднократно получали от WADA уведомления о том, что до устранения критического замечания вопрос восстановления обсуждаться не будет», – добавила Логинова.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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