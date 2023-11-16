21 ноября МОК представит ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

Теги МОК ООН Политика Легкая атлетика

Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен ООН 21 ноября.

Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета. 

«Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник 21 ноября. 

Олимпийское перемирие, восходящее к древним Олимпийским играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх.

МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», – говорится в сообщении. 

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22 комментария

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Антон Киселёв
«МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх»*, – говорится в сообщении

* Акция не распространяется на Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и иные зоны боевых действий, помеченные специальным знаком "этодругое"
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ДИОНИС
А соблюдение Олимпийского перемирия будет касаться всех стран мира или только России?
+17
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Хаскерс
Если вы считаете, что то, что вы делаете по жизни никому не нужно - вспомните о сотрудниках ООН.
+11
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khinskiy
Ответ Ярик01
Была бы это реальная новость, как о чем-от новом и нужном. Так перед каждой олимпиадой принимается в декабре
На этот раз, думаю, будет какое-то особое "перемирие", направленное исключительно против одной страны.
+9
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Oleg Olegov
Как бы не началась никакая мировая война прямо в Париже во время Олимпиады.
Причин полно, повод напрашивается.
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justbored
Одна полумёртвая, атавистическая, растерявшая весь авторитет организация пишет в другую такую же.
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СержМиранэн
Скажут решить все по быстрому в Газе до ОИ в Париже и сделать вид , что ничего не было
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BeyPyrom
Олимпийцы древности соревновались во славу Олимпийских богов, ради этого готовы были на время отказаться от распрей. Современное олимпийское движение пляшет под дудку заказчика с мохнатой лапой. Какие аналогии?
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Cruel Snake
Сейчас в мире 27 неразрешенных крупных конфликтов. Хоть один это коснётся? Кто их вообще будет слушать?
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Ярик01
Была бы это реальная новость, как о чем-от новом и нужном. Так перед каждой олимпиадой принимается в декабре
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Александр Шульгин
Идиоты
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dimitrii63
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Израиль каждый день на несколько часов прекращает огонь, в остальное время террористов ищут среди гражданских, мирных то нет, как и мира, потому что #нерусский
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La Gushka
Должны быть прописаны и санкции за нарушение ОП. А то их задним числом ввели против России, а чтобы ей не скучно было, добавили Белоруссию. Думается, еще и потому, что соревнования ДВУХ стран международными не считаются.
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maripous
Клоуны.
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And-Rover
Такой резолюцией только задницу вытирать.
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justbored
Ответ khinskiy
На этот раз, думаю, будет какое-то особое "перемирие", направленное исключительно против одной страны.
Израиля? Потому что другая ото всех отстранена давно.
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СержМиранэн
Ответ Хаскерс
Если вы считаете, что то, что вы делаете по жизни никому не нужно - вспомните о сотрудниках ООН.
Вообще -то их убили в Газе и не один десяток
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fbd
Ответ Хаскерс
Если вы считаете, что то, что вы делаете по жизни никому не нужно - вспомните о сотрудниках ООН.
Ну вообще у них куча классных гуманитарных и социальных программ. Просто все смотрят на срачи во время генассамблей и сб и думают, что ООН на этом заканчивается
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Хаскерс
Ответ СержМиранэн
Вообще -то их убили в Газе и не один десяток
Это еще хуже - мало то, что бесполезен, так еще и замочили за кампанию.
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Птюч, Ёж.
Ответ ДИОНИС
А соблюдение Олимпийского перемирия будет касаться всех стран мира или только России?
будет касаться всех стран мира кроме России и Белоруссии.
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GibsonFlyingV
Ответ ДИОНИС
А соблюдение Олимпийского перемирия будет касаться всех стран мира или только России?
Вы не поняли - наказывать за "нарушение" перемирия будут только Россию и почему-то Беларусь. И то эта резолючия рекомендательная, обязательны только резолюции Совбеза, но есть примеры, когда и их на детозачаточном органе вертят
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