Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен ООН 21 ноября.

Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

«Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник 21 ноября.

Олимпийское перемирие, восходящее к древним Олимпийским играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх.

вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», – говорится в сообщении.