21 ноября МОК представит ООН проект резолюции об олимпийском перемирии
Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен ООН 21 ноября.
Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.
«Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник 21 ноября.
Олимпийское перемирие, восходящее к древним Олимпийским играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх.
МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», – говорится в сообщении.
* Акция не распространяется на Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и иные зоны боевых действий, помеченные специальным знаком "этодругое"
Причин полно, повод напрашивается.