Поздняков о санкциях МОК: «Коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК с февраля 2022 года носят антироссийский характер»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика Фехтование

Станислав Поздняков заявил об отсутствии «иллюзий» на фоне решений МОК.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом решение об их участии в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято.

«У нас не было иллюзий относительно перспектив выступления нашей централизованной олимпийской команды на Олимпиаде. К сожалению, коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК начиная с февраля 2022 года носят антироссийский характер.

Мы уверены, что отношение к российскому спорту будет обязательно восстановлено. В тот момент, когда мы вернемся к полноценным выступлениям на международных соревнованиях и на Олимпиаде, наши сборные команды должны быть в высшей степени конкурентоспособны.

Целенаправленно к этому необходимо готовиться уже сейчас», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Rakhilkin
"Политический конфликт" - г-н Поздняков знает, что это такое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий