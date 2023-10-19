Поздняков о санкциях МОК: «Коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК с февраля 2022 года носят антироссийский характер»
Станислав Поздняков заявил об отсутствии «иллюзий» на фоне решений МОК.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом решение об их участии в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято.
«У нас не было иллюзий относительно перспектив выступления нашей централизованной олимпийской команды на Олимпиаде. К сожалению, коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК начиная с февраля 2022 года носят антироссийский характер.
Мы уверены, что отношение к российскому спорту будет обязательно восстановлено. В тот момент, когда мы вернемся к полноценным выступлениям на международных соревнованиях и на Олимпиаде, наши сборные команды должны быть в высшей степени конкурентоспособны.
Целенаправленно к этому необходимо готовиться уже сейчас», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми.
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