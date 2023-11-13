Томас Бах: «Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство федераций из России»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Легкая атлетика

Томас Бах высказался об отстранении Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР за включение в свой состав новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство соответствующих федераций из России», – сказал Бах.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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8 комментариев

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delM
Мы вас не пускаем, но денюжку давайте.
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olvl
Эти области теперь же навсегда в России, это что, значит, что ОКР навсегда отстранён?
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encaro_one
Но по тому же основанию вполне могут и не только приостанавливать членство, но и исключать, за грубые нарушения устава международных федераций. В случае если федерации по видам спорта включают "новые территории" в свой состав - то, над чем РФС трясётся уже 9 лет.
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marchellinos
Да хватит уже публиковать цитаты это деда. У него биполярное расстройство.
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Eleonora00000
Не должны, но...
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Tornado V
Бахом управляют, все просто.
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Nyaska
Посыл понятен, мы вас не пускаем, но членские взносы платить не забывайте…
тьфу …
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Юрий Костыгин
Ответ encaro_one
Но по тому же основанию вполне могут и не только приостанавливать членство, но и исключать, за грубые нарушения устава международных федераций. В случае если федерации по видам спорта включают "новые территории" в свой состав - то, над чем РФС трясётся уже 9 лет.
Над чем РФС трясется?
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