Томас Бах: «Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство федераций из России»
Томас Бах высказался об отстранении Олимпийского комитета России.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР за включение в свой состав новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
«Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство соответствующих федераций из России», – сказал Бах.
В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
тьфу …