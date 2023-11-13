Томас Бах: «Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство федераций из России»

Томас Бах высказался об отстранении Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил за включение в свой состав новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство соответствующих федераций из России», – сказал Бах.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм