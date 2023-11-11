Дмитрий Чернышенко: «Для развития спорта в новых регионах России из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 3,3 млрд рублей»

Свыше 3,3 млрд рублей было направлено для развития спорта в новых регионах РФ .

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента Владимира Путина идет активная интеграция новых субъектов в спортивную жизнь страны.

Для создания и восстановления инфраструктуры, закупки оборудования и спортивного инвентаря в 2023 году из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 3,3 млрд рублей.

Общими усилиями приводится в нормативное состояние несколько десятков спортивных объектов. Планируется создание 28 физкультурных комплексов открытого типа, более 200 спортивных школ будут оснащены современным оборудованием.

Важно создать максимально комфортные условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений», – сказал Чернышенко.

«Реализация программы развития регионов осуществляется за счет средств федерального бюджета, также активную помощь оказывают Президентский фонд культурных инициатив и фонд «Наш спорт».

Важным направлением является сохранение процесса подготовки спортивного актива и резерва. На сегодняшний день более 4300 спортсменов и тренеров из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей приняли участие в соревнованиях на территории России.

В четырех регионах проведено 847 спортивных и физкультурных мероприятий. Спортивные сборные субъектов получили порядка 3000 комплектов спортивной экипировки.

Проведено повышение квалификации более 1600 специалистов, работающих в сфере спорта и физической культуры», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.