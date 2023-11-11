Дмитрий Чернышенко: «Для развития спорта в новых регионах России из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 3,3 млрд рублей»

Теги Дмитрий Чернышенко Олег Матыцин Политика ТАСС деньги Легкая атлетика

Свыше 3,3 млрд рублей было направлено для развития спорта в новых регионах РФ .

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента Владимира Путина идет активная интеграция новых субъектов в спортивную жизнь страны.

Для создания и восстановления инфраструктуры, закупки оборудования и спортивного инвентаря в 2023 году из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 3,3 млрд рублей.

Общими усилиями приводится в нормативное состояние несколько десятков спортивных объектов. Планируется создание 28 физкультурных комплексов открытого типа, более 200 спортивных школ будут оснащены современным оборудованием.

Важно создать максимально комфортные условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений», – сказал Чернышенко.

«Реализация программы развития регионов осуществляется за счет средств федерального бюджета, также активную помощь оказывают Президентский фонд культурных инициатив и фонд «Наш спорт».

Важным направлением является сохранение процесса подготовки спортивного актива и резерва. На сегодняшний день более 4300 спортсменов и тренеров из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей приняли участие в соревнованиях на территории России.

В четырех регионах проведено 847 спортивных и физкультурных мероприятий. Спортивные сборные субъектов получили порядка 3000 комплектов спортивной экипировки.

Проведено повышение квалификации более 1600 специалистов, работающих в сфере спорта и физической культуры», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.

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19 комментариев

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Ксения Бьорндален
Дмитрий Чернышенко: «Для попила под видом развития спорта в новых регионах направлено более 3,3 млрд рублей»
+26
-2
+24
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Ротенберг
А нам в старые регионы? Можно немножко, пожалуйста!
+19
-1
+18
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Рахим Фунтик Стерлинг
Удобно осваивать, "построил" объект, а его бац бац и нет в условиях военного времени
+15
-2
+13
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Экстерминатус
хороший, конечно, распил. Когда эта позорная война закончится и эти "новые регионы" вернутся в Украину, никто и следа этих денег не найдет
+10
-3
+7
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Мистер_Жук
Вам не надоело воровать? Придумали новую схему с «новыми» регионами и радуются и просто, как в черную дыру бюджетные средства улетают, а кто за банкет платит? Мы - жители старых никому не нужных регионов
+6
0
+6
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kutavlik
Ответ Экстерминатус
хороший, конечно, распил. Когда эта позорная война закончится и эти "новые регионы" вернутся в Украину, никто и следа этих денег не найдет
Я думаю, что след потеряется еще намного раньше!!!! И это далеко не последний "роспил"....
+5
0
+5
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kutavlik
Ничего не имею против помощи новым регионам, а о людях в старых регионах кто-нибудь помнит???? Цены на все растут, как на дрожжах!!!! А доходная часть, почему то не растет...
+8
-3
+5
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andrey kaluga
Ответ kutavlik
Ничего не имею против помощи новым регионам, а о людях в старых регионах кто-нибудь помнит???? Цены на все растут, как на дрожжах!!!! А доходная часть, почему то не растет...
Не имеешь против? Тогда молчи о ценах и дрожжах))) будешь их теперь кормить,как чечню :)
+3
0
+3
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kutavlik
Баблопилка продолжается в новых регионах, суммы только увеличиваются!!!!
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Atsuktuvas
Почему до сих пор не выделены деньги на реконструкцию стадионов "Кристалл" в Херсоне и "Славутич-Арена" в Запорожье ? Позорище...
+2
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ɔculpa
Ответ Ротенберг
А нам в старые регионы? Можно немножко, пожалуйста!
НЕТ!!!😡
+3
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Dinamik1
Интересно до самого спорта сколько денег дойдет?
+2
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Ковид 07.10.52
Как удобно бесконтрольно тратить деньги в новых территориях, это как в кино: три порции шашлыка, три бутылки вина выбросила в пропасть
+1
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ɔculpa
Ответ Dinamik1
Интересно до самого спорта сколько денег дойдет?
Тыщ двести)
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R Kukhov
Лучше бы рассказал сколько процентов от этой суммы ушли на администрирование и опытных руководителей
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МОН66
Ответ Ксения Бьорндален
Дмитрий Чернышенко: «Для попила под видом развития спорта в новых регионах направлено более 3,3 млрд рублей»
Пусть расскажет что такое внебюджетные,,,
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sla3138
Там карманы вообще дырявые.
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