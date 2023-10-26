Олег Матыцин: «Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA»

Российская сторона готова продолжать выполнять свои международные обязательства по финансированию Всемирного антидопингового агентства ( ).

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

25-26 октября в Париже состоялась 9-я сессия конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, где Матыцин принял участие.

«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.

Для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – конвенции ЮНЕСКО.

Россия как крупнейший донор фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать свое участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всем мире», – сказал министр.