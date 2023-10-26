Олег Матыцин: «Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA»

Теги WADA Олег Матыцин ЮНЕСКО ТАСС деньги Легкая атлетика

Российская сторона готова продолжать выполнять свои международные обязательства по финансированию Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

25-26 октября в Париже состоялась 9-я сессия конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, где Матыцин принял участие. 

«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.

Для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – конвенции ЮНЕСКО.

Россия как крупнейший донор фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать свое участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всем мире», – сказал министр.

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9 комментариев

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Skyolker
Если не допускают, то зачем им платить тогда вообще? Какой смысл?
+7
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андрэ
Россия как дойная 🐮
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thelittlecreature
у России видно денег много лишних
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ReneHoseman
Платить - это понятно. а что значит "наращивать" в нынешних условиях?
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RomvB
Олежа-терпило ... (
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Viks
Деньги перечислили? Нет? - Ждите бана всех - ВАДА не будет тестировать российских спортсменов бесплатно.
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Железная Леди
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