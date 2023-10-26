Олег Матыцин: «Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA»
Российская сторона готова продолжать выполнять свои международные обязательства по финансированию Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
25-26 октября в Париже состоялась 9-я сессия конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, где Матыцин принял участие.
«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.
Для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – конвенции ЮНЕСКО.
Россия как крупнейший донор фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать свое участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всем мире», – сказал министр.
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