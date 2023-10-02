Глава ПКР о допуске россиян: «Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Если будут требовать подписать декларации, наши спортсмены никуда не поедут»

Около 300 российских спортсменов могут выступить на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов до соревнований, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует.

Вопрос деклараций не обсуждался. Целый ряд олимпийских федераций, которые проводят соревнования среди паралимпийцев, во время соревнований в Европе требовали от наших спортсменов подписания деклараций. Если такое же будет, наши спортсмены никуда не поедут», – сказал Рожков.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил о допуске россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе.