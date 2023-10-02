Глава ПКР о допуске россиян: «Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Если будут требовать подписать декларации, наши спортсмены никуда не поедут»

Теги Паралимпийские игры ПКР паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Около 300 российских спортсменов могут выступить на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов до соревнований, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует.

Вопрос деклараций не обсуждался. Целый ряд олимпийских федераций, которые проводят соревнования среди паралимпийцев, во время соревнований в Европе требовали от наших спортсменов подписания деклараций. Если такое же будет, наши спортсмены никуда не поедут», – сказал Рожков.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил о допуске россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе.

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10 комментариев

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Savardus
Отберем у них инвалидные кресла, и они никуда не поедут, сказал глава ПКР
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арап Петра Великого 3.0
Каждый день мусолят эту тему. Будут требовать подписать декларации - о какой декларации идет речь. Ну опубликуйте текст уже( Еще ни один спортсмен о ней не обмолвился, хотя теннисисты принимают участие в соревнованиях. Почему молчат, что они подписывали?
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Алексей Ларёв
"Кто девушку ужинает,тот ее и танцует" так что ничего хорошего можно не ждать,параолимпийцы же полностью на гос.обеспечении..Что сверху скажут,то и будут делать.
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Yan D
Крепостные спортсмены не вправе иметь собственное мнение, «никуда не поедут, я сказал!!!»
+4
-4
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Patriot
Ответ Savardus
Отберем у них инвалидные кресла, и они никуда не поедут, сказал глава ПКР
Да и так ни кто ни куда не поедет..визы не дадут и всё..
+3
-3
0
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Savardus
Ответ Patriot
Да и так ни кто ни куда не поедет..визы не дадут и всё..
Теннисистам, фехтовальщикам, борцам - не дают же, правда?
+1
-1
0
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