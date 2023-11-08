Глава Британской олимпийской ассоциации: «Поддерживаем участие нейтральных российских спортсменов в Париже-2024. Ожидаем, что их будет около ста»

Теги Олимпийская сборная России Энди Энсон Париж-2024 НОК Великобритании Легкая атлетика

В Британии выступили за участие россиян в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Любой присутствующий российский или белорусский спортсмен будет выступать как нейтральный атлет. Таковы текущие правила, и мы довольны этим, довольны до тех пор, что пока эти спортсмены не представляют Россию, пока они не связаны с военными, мы рады, это правильный подход.

Русским запретили участвовать во многих международных мероприятиях в преддверии Парижа, поэтому не так уж много тех, кто смог пройти квалификацию. Даже если в Париже и будут нейтральные российские спортсмены, то мы ожидаем, что их будет до 100 человек, а не 400, как было в Токио.

Мы поддерживаем присутствие нейтральных спортсменов на Олимпиаде, мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру, поэтому, как национальная ассоциация, мы поддерживаем это.

Этим летом прошел ряд чемпионатов мира, в некоторых из них участвовали россияне. Мы были на Европейских играх в Кракове, и там не было россиян, но на Уимблдоне выступали российские спортсмены. Я думаю, у нас сейчас хороший баланс, это непросто.

Мы все время открыто разговариваем с нашими спортсменами. Мы должны указать, что именно нас устраивает. Очевидно, что найдутся люди, которые не согласятся, но у нас есть решение, позиция, которой мы довольны на данный момент», – рассказал исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.

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7 комментариев

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Caerly
На Уимблдоне они выступали ТОЛЬКО потому, что у ATP есть принципы, и после лишения Уимблдона рейтинговых очков организаторы турнира решили в следующем году не пакостить. Другие федерации в основном принципами не обладают.
+21
-6
+15
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KirGre
Ответ Квадратное личико
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Они выступали в этом сезоне, только потому , что на главу Уимбилдона турнира и на все Британские турниры в рамках АТР и WTA были огромнейшие штрафы и лишение проведения этого турнира и в него входящих на территории Британии в будущем , об этом заявлял сам глава федерации тенниса Британии , никакие там власти не причём
+11
-2
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JohnySPB
Попахивает двуличием, даже смердит...
+10
-6
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Катерина Петрова
Смотрите, кто закукарекал))
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Квадратное личико
Ответ Caerly
На Уимблдоне они выступали ТОЛЬКО потому, что у ATP есть принципы, и после лишения Уимблдона рейтинговых очков организаторы турнира решили в следующем году не пакостить. Другие федерации в основном принципами не обладают.
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