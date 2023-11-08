Глава Британской олимпийской ассоциации: «Поддерживаем участие нейтральных российских спортсменов в Париже-2024. Ожидаем, что их будет около ста»
В Британии выступили за участие россиян в Париже-2024 в нейтральном статусе.
«Любой присутствующий российский или белорусский спортсмен будет выступать как нейтральный атлет. Таковы текущие правила, и мы довольны этим, довольны до тех пор, что пока эти спортсмены не представляют Россию, пока они не связаны с военными, мы рады, это правильный подход.
Русским запретили участвовать во многих международных мероприятиях в преддверии Парижа, поэтому не так уж много тех, кто смог пройти квалификацию. Даже если в Париже и будут нейтральные российские спортсмены, то мы ожидаем, что их будет до 100 человек, а не 400, как было в Токио.
Мы поддерживаем присутствие нейтральных спортсменов на Олимпиаде, мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру, поэтому, как национальная ассоциация, мы поддерживаем это.
Этим летом прошел ряд чемпионатов мира, в некоторых из них участвовали россияне. Мы были на Европейских играх в Кракове, и там не было россиян, но на Уимблдоне выступали российские спортсмены. Я думаю, у нас сейчас хороший баланс, это непросто.
Мы все время открыто разговариваем с нашими спортсменами. Мы должны указать, что именно нас устраивает. Очевидно, что найдутся люди, которые не согласятся, но у нас есть решение, позиция, которой мы довольны на данный момент», – рассказал исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.
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