Глава Британской олимпийской ассоциации: «Поддерживаем участие нейтральных российских спортсменов в Париже-2024. Ожидаем, что их будет около ста»

В Британии выступили за участие россиян в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Любой присутствующий российский или белорусский спортсмен будет выступать как нейтральный атлет. Таковы текущие правила, и мы довольны этим, довольны до тех пор, что пока эти спортсмены не представляют Россию, пока они не связаны с военными, мы рады, это правильный подход.

Русским запретили участвовать во многих международных мероприятиях в преддверии , поэтому не так уж много тех, кто смог пройти квалификацию. Даже если в Париже и будут нейтральные российские спортсмены, то мы ожидаем, что их будет до 100 человек, а не 400, как было в Токио.

Мы поддерживаем присутствие нейтральных спортсменов на , мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру, поэтому, как национальная ассоциация, мы поддерживаем это.

Этим летом прошел ряд чемпионатов мира, в некоторых из них участвовали россияне. Мы были на Европейских играх в Кракове, и там не было россиян, но на Уимблдоне выступали российские спортсмены. Я думаю, у нас сейчас хороший баланс, это непросто.

Мы все время открыто разговариваем с нашими спортсменами. Мы должны указать, что именно нас устраивает. Очевидно, что найдутся люди, которые не согласятся, но у нас есть решение, позиция, которой мы довольны на данный момент», – рассказал исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.