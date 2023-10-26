Светлана Колесниченко: «Сейчас мы готовимся к Играм БРИКС. Считаю, они пройдут на высоком уровне»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Сочи-2014 Олимпийская сборная России ЧМ-2018 FIFA Париж-2024 Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Синхронистка Колесниченко считает, что Игры БРИКС-2024 пройдут на высоком уровне.

На данный момент российские синхронистки не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

– Мне жалко девочек, которые еще не были на ОИ. По факту, у меня есть все. Я не жалею ни о чем. Люблю свою работу и делаю ее с трепетом. Когда закончатся силы и желание, подумаю закончить карьеру.

Сейчас мы готовимся к Играм БРИКС. Все спортсмены ни в коем случае не жалеют и продолжают работать дальше, веря, что все вернется на круги своя.

– Игры Дружбы, Игры БРИКС – достойная замена ОИ?

– Почему нет? Считаю, они пройдут на высоком уровне. Практика показывает: на протяжении лет десяти наша страна лучше всех организовывала в Казани ЧМ по плаванию, ЧМ по футболу, ОИ в Сочи. Игры БРИКС – хороший показ другим странам в плане организации соревнований.

Мне несколько спортсменов писали слова поддержки, искренне говорили, что ждут нас на международной арене. Девочкам в моей команде писали, что нас не хватает на стартах, – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.

Игры БРИКС пройдут в июне 2024 года в Казани.

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1 комментарий

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vadned
Если что, то игры БРИКС-23 закончились пару недель назад, проходили они в ЮАР. Трансляций оттуда не было, посылали туда в основном молодежь.
А так, да, достойная замена Олимпиадам )
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+1
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