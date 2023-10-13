Юрист Анцелиович о споре WADA и РУСАДА: «Судьям предстоит рассмотреть достаточно значимый вопрос с большими последствиями в будущем»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Анна Анцелиович Легкая атлетика

Юрист Анна Анцелиович высказалась о споре между WADA и РУСАДА.

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

«РУСАДА сегодня уведомило WADA о несогласии с его заявлением о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. После этого Всемирное антидопинговое агентство подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд, именно WADA будет инициатором.

Сколько будет длиться судебный процесс? CAS вообще организация, которая действует не очень расторопно. Этот суд быстро работает, если есть согласие всех сторон, но в данном случае я не думаю, что WADA и РУСАДА заинтересованы в быстром рассмотрении.

Судьям предстоит рассмотреть достаточно значимый вопрос с большими последствиями в будущем. Следовательно, рассмотрение может затянуться, как это было в прошлый раз», – сказала Анцелиович.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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