Депутат Леонид Слуцкий заявил, что МОК бьет рекорды по лжи и лицемерию.

«МОК (Международный олимпийский комитет) бьет все рекорды по лжи и лицемерию, объясняя разницу в подходах между российскими и израильскими спортсменами при принятии решений об отстранении от Олимпийских игр. Столь откровенно наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен, пожалуй, самой Древней Греции.

Оказывается, Россия, мол, прервала «олимпийское перемирие», начав Специальную операцию по искоренению нацизма на Украине, и поэтому в МОК сочли, что российским спортсменам не место на международных соревнованиях.

А Израиль, уничтожающий тысячами детей как «сопутствующий ущерб» при вторжении в сектор Газа, никаких формальных олимпийских регламентов не нарушал. И израильские спортсмены, дескать, не должны нести коллективную ответственность и подвергаться дискриминации на фоне обострения арабо-израильского конфликта.

Бациллы западного эгоизма, цинизма и откровенного вранья поразили большинство международных организаций. МОК – не исключение. Нападение режима Саакашвили на Цхинвал произошло, если вы помните, прямо в дни проведения летней Олимпиады в Пекине. И что? Кто-то из грузинских спортсменов был отстранен? Нет!

Соединенные Штаты воевали во время Олимпийских игр в Ираке, бомбили Ливию, Афганистан. Кто-нибудь наказал американских атлетов, кто-то запретил им нести флаг или исполнять гимн США? Вопрос риторический.

МОК подобным заявлением себя полностью дискредитировал, продемонстрировав политическую ангажированность и предвзятость. Российские спортсмены должны быть немедленно восстановлены во всех своих правах. Если, конечно, МОК не хочет войти в историю с грузом «репрессий по национальному признаку». Спорт вне политики!» – написал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷‍♂️