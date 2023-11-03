Депутат Леонид Слуцкий: «МОК бьет все рекорды по лжи и лицемерию. Столь наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен Древней Греции»

Теги МОК Олимпийская сборная России Пекин-2008 Государственная дума Михаил Саакашвили Турин-2006 Политика Леонид Слуцкий Легкая атлетика

Депутат Леонид Слуцкий заявил, что МОК бьет рекорды по лжи и лицемерию.

«МОК (Международный олимпийский комитет) бьет все рекорды по лжи и лицемерию, объясняя разницу в подходах между российскими и израильскими спортсменами при принятии решений об отстранении от Олимпийских игр. Столь откровенно наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен, пожалуй, самой Древней Греции.

Оказывается, Россия, мол, прервала «олимпийское перемирие», начав Специальную операцию по искоренению нацизма на Украине, и поэтому в МОК сочли, что российским спортсменам не место на международных соревнованиях.

А Израиль, уничтожающий тысячами детей как «сопутствующий ущерб» при вторжении в сектор Газа, никаких формальных олимпийских регламентов не нарушал. И израильские спортсмены, дескать, не должны нести коллективную ответственность и подвергаться дискриминации на фоне обострения арабо-израильского конфликта.

Бациллы западного эгоизма, цинизма и откровенного вранья поразили большинство международных организаций. МОК – не исключение. Нападение режима Саакашвили на Цхинвал произошло, если вы помните, прямо в дни проведения летней Олимпиады в Пекине. И что? Кто-то из грузинских спортсменов был отстранен? Нет!

Соединенные Штаты воевали во время Олимпийских игр в Ираке, бомбили Ливию, Афганистан. Кто-нибудь наказал американских атлетов, кто-то запретил им нести флаг или исполнять гимн США? Вопрос риторический.

МОК подобным заявлением себя полностью дискредитировал, продемонстрировав политическую ангажированность и предвзятость. Российские спортсмены должны быть немедленно восстановлены во всех своих правах. Если, конечно, МОК не хочет войти в историю с грузом «репрессий по национальному признаку». Спорт вне политики!» – написал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷‍♂️

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23 комментария

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Mr@k
Про Грецию можно поподробнее?..
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Always_sam
Бациллы западного эгоизма, цинизма и откровенного вранья поразил большинство международных организаций

Звучит прям как речь на съезде КПСС. Хорошо хоть нас не заставляют это учить. Пока...
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Atsuktuvas
Это краткое содержание нового учебника по истории ?
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Кондаша42
Депутат Слуцкий бьёт рекорды по лжи лицемерию и харассменту :))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кирилл.С-Пб
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Не самое большое достижение, быть самым адекватным и умным в Госдуме :)
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Саша Пушкин
Ответ Mr@k
Про Грецию можно поподробнее?..
Подробности только по подписке.
Вступай в ЛДПР ЕР, тебе там и не такое расскажут.
+3
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terskiycoast
"А Мариуполь, Бахмут, Марьинка, Волноваха, Попасная - это другое",- добавил Слуцкий.
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Hekpoc
А кто Россию отстранял во время первой и второй чеченской? Помнится никто.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Always_sam
Бациллы западного эгоизма, цинизма и откровенного вранья поразил большинство международных организаций Звучит прям как речь на съезде КПСС. Хорошо хоть нас не заставляют это учить. Пока...
Ключевое слово "пока"
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Саша Пушкин
Слуцкий курильщика.
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mitos
Накикаких двойных! Нормальный стогольмский синдром)
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N. Vidich
Ну тут не согласиться невозможно просто...
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Христиан Юла
Если всё так, то выше нужно быть. Не реагировать.
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Евгений Мешков
Ответ N. Vidich
Ну тут не согласиться невозможно просто...
сейчас уже нет ничего невозможного. легко можно найти и защищающих с пеной у рта убийц из хамаса и таких же зомбированных, утверждающих что цахал имеет теперь право убивать всех подряд.
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Einfach Safari
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red hikkikomori
Мужик Древнюю Грецию повидал, теперь делится с нами своей мудростью)
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Kurri
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Kurri
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Не видел, что делали с заложниками? Шани Лук к примеру. А сколько ещё, кто в интернет не попал?
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Саша Пушкин
Ответ Always_sam
Бациллы западного эгоизма, цинизма и откровенного вранья поразил большинство международных организаций Звучит прям как речь на съезде КПСС. Хорошо хоть нас не заставляют это учить. Пока...
Учебник истории со всем вот этим для наших детей уже написали.
Дальше градус безумия будет только набирать обороты.
Очевидно же.
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