МИД РФ: «Подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку»

Теги МОК Олимпийская сборная России Паралимпийские игры Олимпиада-2022 Политика Легкая атлетика

МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил санкции против российских спортсменов «нарушением олимпийского перемирия» в 2022 году.

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», недопустимы.

Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям.

Подход комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

В очередной раз вынуждены напомнить, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в олимпийской хартии. Данная категория используется исключительно в резолюциях генеральной ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам-членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку.

Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – добавили в российском МИД.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷‍♂️

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21 комментарий

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schwein
Нужно срочно выразить глубокую озабоченность и обязательно не оставить без соответствующей реакции.
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Dmitriy Racheev
Пятница, сильно выпивающие шмары, текст
+17
-12
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terskiycoast
*цитата Сатановского*
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Novak
До них когда-нибудь дойдёт, что гражданство и национальность - немного разные вещи?
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ivan555navi
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Философы и историки до сих пор удивляются, как в цивилизованной и просвещённой Европе, в Германии, родине Канта, Гегеля и других великих мыслителей появилось нацистское государство потерявшее всякую человечность. И другие европейские государства последовали за ней.
Но, мы прям сейчас видим как Запад действует по тем же лекалам.
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chugunok
Ответ ivan555navi
Всё это говорит, что так называемая цивилизованность, это тонкий налёт на человечестве и очень быстро стирается при определённых обстоятельствах. Сейчас так называемый Запад пытается задушить Россию, так как прекрасно понимает, что в случае нашей победы, против его диктата восстанут и другие страны, прежде всего Китай, потом Индия, дальше арабские страны, а потом Латинская Америка. Потому они не остановятся не перед какой подлостью, что-бы приструнить Россию и сохранить свой диктат над Миром.
Цыганова, ты что-ли?
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Всё это говорит,
что так называемая цивилизованность, это тонкий налёт на человечестве и очень быстро стирается при определённых обстоятельствах.
Сейчас так называемый Запад пытается задушить Россию,
так как прекрасно понимает, что в случае нашей победы, против его диктата восстанут и другие страны, прежде всего Китай, потом Индия, дальше арабские страны, а потом Латинская Америка.
Потому они не остановятся не перед какой подлостью, что-бы приструнить Россию и сохранить свой диктат над Миром.
+4
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Ебздрогыч
Пятница, и таааам шальная, алкогольвица, в обьятиях градусов приличных выдает банальный текст...
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Черный Дворник
мы их в дверь, они в окно
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Александр Жук
М. Захарова берёт у Зели
в Аргентине, скорее))
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Антиглор17
Ответ ivan555navi
Всё это говорит, что так называемая цивилизованность, это тонкий налёт на человечестве и очень быстро стирается при определённых обстоятельствах. Сейчас так называемый Запад пытается задушить Россию, так как прекрасно понимает, что в случае нашей победы, против его диктата восстанут и другие страны, прежде всего Китай, потом Индия, дальше арабские страны, а потом Латинская Америка. Потому они не остановятся не перед какой подлостью, что-бы приструнить Россию и сохранить свой диктат над Миром.
Закусывай!
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