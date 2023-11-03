МИД РФ: «Подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку»
МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил санкции против российских спортсменов «нарушением олимпийского перемирия» в 2022 году.
«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», недопустимы.
Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям.
Подход комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.
В очередной раз вынуждены напомнить, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в олимпийской хартии. Данная категория используется исключительно в резолюциях генеральной ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам-членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
«Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку.
Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – добавили в российском МИД.
Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷♂️
Но, мы прям сейчас видим как Запад действует по тем же лекалам.
что так называемая цивилизованность, это тонкий налёт на человечестве и очень быстро стирается при определённых обстоятельствах.
Сейчас так называемый Запад пытается задушить Россию,
так как прекрасно понимает, что в случае нашей победы, против его диктата восстанут и другие страны, прежде всего Китай, потом Индия, дальше арабские страны, а потом Латинская Америка.
Потому они не остановятся не перед какой подлостью, что-бы приструнить Россию и сохранить свой диктат над Миром.