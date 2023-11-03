МИД РФ: «Подход МОК не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку»

МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил санкции против российских спортсменов «нарушением олимпийского перемирия» в 2022 году.

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», недопустимы.

Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям.

Подход комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

В очередной раз вынуждены напомнить, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в олимпийской хартии. Данная категория используется исключительно в резолюциях генеральной ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам-членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку.

Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – добавили в российском МИД.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но за это единственное наказание – штраф Зевсу 🤷‍♂️