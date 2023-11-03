Александр Тихонов: «Спонсором МОК более чем на 50% является Америка. А мы не вложили ни рубля, потому что все разворовано»

Александр Тихонов заявил, что МОК все делает в угоду США.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Израиль есть Израиль, но все мировое сообщество уже оценило эту ситуацию. Давайте жить мирно и дружно. Но МОК в лице Томаса Баха – это подневольная организация, кто больше платит, тот на все и рассчитывает. Все делается в угоду США.

Американцы сегодня диктуют всему миру, потому что напечатали бесчисленное количество долларов, которыми всем тычут. Ну как может быть президентом США Байден – человек, который (выглядит) как паралимпиец? Но наши паралимпийцы на 1000% достойнее, чем Байден. А он идиот.

Спонсором МОК более чем на 50% является Америка. А мы не вложили ни рубля, потому что все разворовано. Если бы мы стали спонсорами МОК, то Томас Бах сидел бы у нас под ногтем. Потому что финансы были бы наши: кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

Слушать могут все, но музыка была бы Чайковского. Ведь каждые семь секунд на земном шаре звучит Чайковский. А мы ни копейки не вложили в МОК, в МОК не осталось ни одного нашего представителя. Елена Исинбаева, которая сбежала из России, Шамиль Тарпищев – уважаемый человек и мой друг, но они в МОК не решают ничего», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм