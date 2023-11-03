Александр Тихонов: «Спонсором МОК более чем на 50% является Америка. А мы не вложили ни рубля, потому что все разворовано»

Теги Шамиль Тарпищев Александр Тихонов Елена Исинбаева МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика деньги Джо Байден Биатлон

Александр Тихонов заявил, что МОК все делает в угоду США.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Израиль есть Израиль, но все мировое сообщество уже оценило эту ситуацию. Давайте жить мирно и дружно. Но МОК в лице Томаса Баха – это подневольная организация, кто больше платит, тот на все и рассчитывает. Все делается в угоду США.

Американцы сегодня диктуют всему миру, потому что напечатали бесчисленное количество долларов, которыми всем тычут. Ну как может быть президентом США Байден – человек, который (выглядит) как паралимпиец? Но наши паралимпийцы на 1000% достойнее, чем Байден. А он идиот.

Спонсором МОК более чем на 50% является Америка. А мы не вложили ни рубля, потому что все разворовано. Если бы мы стали спонсорами МОК, то Томас Бах сидел бы у нас под ногтем. Потому что финансы были бы наши: кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

Слушать могут все, но музыка была бы Чайковского. Ведь каждые семь секунд на земном шаре звучит Чайковский. А мы ни копейки не вложили в МОК, в МОК не осталось ни одного нашего представителя. Елена Исинбаева, которая сбежала из России, Шамиль Тарпищев – уважаемый человек и мой друг, но они в МОК не решают ничего», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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9 комментариев

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Eduard Rastryopin
Мы все разворовали,поэтому ничего не вложили.
Это должно было бы быть девизом Едра и Путина на всех выборах.
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Черный Дворник
М.Науменко "Зоопарк" песня "Гопники".....
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Demon69
Прочитал...Как будто в 70 г прошлого века программу "Время"за три минуты посмотрел......
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Garichello
Получается, не вложили, потому что разворовано всё то, что можно было бы вложить? :)
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ash918
ой. и кто же это у нас всё разворовал??
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Алар
Тихонов сказал, что все разворовано, но так и не сказал кто главный вор! Вообщем, как обычно ничего не сказал))
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selso99
Так стоп: 1) Байден идиот и паралмпиец. Но.... 2) У нас кем-то всё разворовано.И в итоге 3)Мок под США. Получается, Тихонов считает, что наш президент....
Да нет, не хочется о таком даже думать.
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Дмитрий Рабко
Ну как может быть президентом США Байден – человек, который (выглядит) как паралимпиец?

Значит поздний "дорогой Леонид Ильич", на приемы к которому явно ходил Тихонов, его тогда абсолютно не смущал ?
з.ы. Выступления ЛИ в вечерних новостях я ещё застал, а детские воспоминания они такие - на всю жизнь.
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Классный руководитель
Золотые слова, как ни странно!
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