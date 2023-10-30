Мария Ласицкене передала Sports.ru письмо, которая писала Ярославе Магучих.

Это письмо олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ласицкене написала в 2022-м после чемпионата мира в Юджине, где украинка Магучих завоевала серебро.

« , здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные и я восхищаюсь вашей силой духа.

Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух.

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое «как вы там?» еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена – никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ###### (ситуацией – Sports.ru), и это разбивает мне сердце.

Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня.

Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут.

Но молчание – не равно согласие.

Не думаю, что ты меня поймешь… я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают», – говорится в письме.

Сегодня Магучих в интервью заявила, что получила это письмо, но «тогда уже было поздно».

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