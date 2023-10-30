Ласицкене передала Sports.ru письмо, которая писала Магучих в 2022-м: «Молчание не равно согласие»

Теги сборная России жен прыжки в высоту сборная Украины жен Мария Ласицкене Ярослава Магучих Легкая атлетика

Мария Ласицкене передала Sports.ru письмо, которая писала Ярославе Магучих.

Это письмо олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ласицкене написала в 2022-м после чемпионата мира в Юджине, где украинка Магучих завоевала серебро.

«Ярослава, здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные и я восхищаюсь вашей силой духа.

Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух.

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое «как вы там?» еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен.  И я была уверена – никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ###### (ситуацией – Sports.ru), и это разбивает мне сердце.

Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня.

Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут.

Но молчание – не равно согласие. 

Не думаю, что ты меня поймешь… я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают», – говорится в письме.

Сегодня Магучих в интервью заявила, что получила это письмо, но «тогда уже было поздно».

Магучих – о поддержке от Ласицкене: «Я получила сообщение после ЧМ-2022. Но тогда для меня это уже было поздно»

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30 комментариев

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Oleg Olegov
Мария производит приятное впечатление, и вполне могла бы быть положительным примером в медиапространстве, но там, к сожалению, всякий трэш типа Степановой и Загитовой.
Может быть оно и хорошо, и в этом серпентарии ей делать нечего, и лучше быть в стороне от этого самого медиапространства.
+64
-9
+55
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Pasha0403
хорошее письмо
+48
-9
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Олег Кузнецов
Могучих уже публично сформировала позицию, что : форму, даты и периодичность извинений она будет сама определять.
+23
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teddy10
Ответ Oleg Olegov
Мария производит приятное впечатление, и вполне могла бы быть положительным примером в медиапространстве, но там, к сожалению, всякий трэш типа Степановой и Загитовой. Может быть оно и хорошо, и в этом серпентарии ей делать нечего, и лучше быть в стороне от этого самого медиапространства.
Ласицкене, олимпийскую чемпионку, в прошлом году даже не позвали на чествование лучших спортсменов 2021 года! Для системных чиновников от росспорта она кость в горле, которая много лет чехвостит их за некомпетентность и безволие. В медиапространство в нынешних условиях ее не пустят, да она и сама не пойдет
+17
-3
+14
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Виктор Ш.
Не покидает ощущение, что письма за Марию пишет или как минимум корректирует ее муж. В интервью она куда как проще выражается.
+6
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Axmat Cecenov
Зачем всё это объяснение? Перед кем? Её совесть чиста, зачем всё эти оправдание? Зачем унижаться перед ней?
+25
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Саша Пушкин
Ответ bel01
Великий философ Витгенштейн писал: "О чём невозможно говорить, о том следует молчать".
Это цитата из его Логико-философского трактата, если бы ты потрудился хотя бы раз его открыть, то понял, что это вообще о другом и никакого отношения к вашим слезливым бытовым историям не имеет даже близко.

Последний показ мод прет-а-порте в Милане прошел под слоганом Достоевского "Красота спасет мир..."
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Kelevra1989
А зачем? Магучих тоже молчала все годы, а если открывала рот в публичном поле, то лишь, чтоб согласиться со всем, что ей политики говорили. И этим лишь ненависть сеяла. Так что для начала ей с себя надо спрашивать. А у Ласицкене тут совесть чиста, она никогда в политическом мейнстриме не была, ни под кого не прогибалась
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Иосиф Сталин
Слишком много "я"
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Денис Феношин
Что вы перед ними стелитесь? На такое отношение нужно отвечать только подобным же. Распустили сопли, не оправдываю, прости меня. Они в свое время тоже молчали и ничего.
+12
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selso99
А есть письмо, где Магучих поддерживает Ласицкене, в связи отстранением от соревнований Федерации лёгкой атлетики, ещё до Олимпиады в Токио?
+15
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selso99
Ответ руслан рарк
не прибедняйся, Мария пропустила только игры в Рио. Все остальные соревнования выйгрывала в нейтральном статусе
Ну тогда ладно.
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ɔculpa
Ответ руслан рарк
не прибедняйся, Мария пропустила только игры в Рио. Все остальные соревнования выйгрывала в нейтральном статусе
Это высшая форма слухового и грамматического кретинизма. Выйгрывала. Ладно ещё (хотя не ладно) всякие балбесы пишут "выйграл", "войн" (воин), это убого, но там хотя бы "и" безударная, но какого хрена ты лепишь "й" на место ударной "и"? ВыИгрывала! "Игра", а не "йгра", прикинь? Есть ещё такой однокоренной глагол, к примеру, как "заигрывать". Как напишешь или произнесёшь его? Зайгрывать? Совсем что ль чучмек?
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Reigher
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bel01
Великий философ Витгенштейн писал:
"О чём невозможно говорить, о том следует молчать".
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elkipalki
Лисецкене может получить украинское гражданство, отказаться от росстйского. Переехать на окоаину. Топить за расширение нато, строительство военных баз. Она свободный человек, че ныть то?
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Aleksey Guschin
Фуб
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Anfitan
так, насколько это возможно абстрагируемся от политики и личностей девочек, которых я обеих нежно люблю. Только спорт! итак, в виде ярко выраженный лидер, которого не пускают на Лимпиаду....чтож вы, девочки не бойкотировали? нет возможно Ласицкене и проиграла, Гейл Диверс не даст соврать, Лимпиада штука тонкая ...но у нее не было возможности! вообще, ни за что....Теа медаль не жмёт? Честная? ....
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bomzerub
"Ничего не можешь поделать?" (с) Можешь! Выступи против.
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faddey
Ответ Reigher
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Не тебе решать. Делает что хочет
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Ярик01
Ответ teddy10
Ласицкене, олимпийскую чемпионку, в прошлом году даже не позвали на чествование лучших спортсменов 2021 года! Для системных чиновников от росспорта она кость в горле, которая много лет чехвостит их за некомпетентность и безволие. В медиапространство в нынешних условиях ее не пустят, да она и сама не пойдет
Доверенное лицо Владимира Васильевича нельзя обижать
Надо было на Новую площадь пожаловаться
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