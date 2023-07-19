Ирина Привалова высказалась о результатах Кубка России по легкой атлетике.

Соревнования прошли с 14 по 16 июля в Жуковском.

– В первую очередь, обращает на себя внимание прогресс в спринте. После длительного периода регресса произошла стабилизация, а потом и движение вверх началось. Впервые за долгие годы победительница в забеге на 200 метров у женщин Вера Филатова выбежала из 23 секунд.

сдвинулась с мертвой точки: 8 июля в Брянске установила на стометровке личный рекорд – 11,15, а теперь повторила этот результат. Да и у ребят не самый вроде бы сильный состав участников показал на сотне неплохие секунды.

– Какие результаты в Жуковском вы отметили бы, помимо спринта?

– Конечно, заслуживают похвалы прыгун в высоту , который снова, как и в Бресте, повторил лучший результат сезона в мире – 2,33, а также шестовик , который, взяв высоту 5,82, выполнил олимпийский норматив. И это несмотря на то, что им пришлось соревноваться в холодную ветреную погоду.

Этим атлетам по 26 лет, так что впереди еще 5–6 лет выступлений на высочайшем уровне. Будут международные старты – хорошо! Нет – это не трагедия всей жизни. У спортсменов есть возможность реализовать себя и внутри страны.

У сегодняшней сборной команды, в которую входят в основном молодые легкоатлеты, вижу очень большой потенциал. В ближайшее четырехлетие она может показать неплохие результаты, – сказала .