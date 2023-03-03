Абрамова о Париже-2024: «Чтобы получить там хоть какие-то медали, мы должны сохранить мотивацию у лидеров. А они не чувствуют, что в федерации их уважают»

Тренер Светлана Абрамова считает, что наши лучшие легкоатлеты не ощущают уважения в стране.

– Теоретически изоляция российской легкой атлетики может завершиться уже в марте. Но по нашему разговору складывается впечатление, что вы в это не верите.

– То, о чем мы говорили, должно произойти в любом случае. Если у нас между лидерами и остальными спортсменами пропасть, то она никуда не денется даже после того, как нас восстановят. Без иллюзий: к результатам мирового уровня у нас готовы единицы.

А остальным-то что мешает прямо сейчас обыгрывать Сережу, Машу, Анжелику, Володю Никитина? Им есть к чему стремиться, есть кого догонять. Когда мы все списываем на изоляцию – это самообман.

Даже если нам прямо завтра откроют границы, кого пригласят на международные соревнования? Все ту же пятерку лидеров, а остальные разве кому-то интересны из организаторов стартов? Для них-то, по сути, ничего не изменится.

– Олимпиада-2024, даже если нас туда пустят, точно будет печальной? За год ситуацию не изменишь?

– Конечно. Вырастить спортсмена – это годы, раньше 2028-го мы ничего не получим. Мне, возможно, возразят, что есть молодые таланты уже сейчас. Но их единицы, и им нужно расти в конкурентной среде, которой у нас не создается.

Чтобы в 2024 году получить хоть какие-то медали, мы должны попытаться сохранить мотивацию у наших нынешних лидеров. А к сожалению, они сейчас не чувствуют, что в федерации их уважают. Спортсмены не говорят об этом вслух, но это так. Их словно не замечают, они как будто не нужны. Им не говорят «спасибо» за результаты, не спрашивают их мнения ни по каким вопросам, их уравняли в уровне призовых с КМС-никами...

Это катастрофически неправильно не только по отношению к лидерам, но и для ребят, которые выступают по КМС. Любое поощрение должно быть заслуженно. Разбрасываясь деньгами, мы убиваем всех: лидеров, которые справедливо возмущены таким отношением, и ребят со средними результатами, которые получают шальные призы и убеждаются, что у них якобы все нормально.

Если мы хотим изменений в лучшую сторону, нужно подумать, как объединить усилия всех, кто хочет и готов двигаться вперед и вверх. В одиночку здесь не справиться, – рассказала Абрамова.

«Мы сами себя изолировали – не идем на контакт с миром». Беда нашей легкой атлетики изнутри